Прокуратура взялася за київську чиновницю, яка купувала "золоті" овочерізки: що їй загрожує

Чиновниця завдала Україні збитків на тисячі гривень

Київська прокуратура оголосила про підозру Ользі Дроздовій — "тендерній" чиновниці Дніпровської РДА, яка, зокрема, була відповідальною за купівлю дорогезних овочерізок до укриттів Києва. Слідство запідозрило її у розтраті коштів, а саме ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в умовах воєнного стану).

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Там нагадали, що підозрювана є уповноваженою особою, що відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель та оприлюднення звітів про договори, укладені без використання електронної системи закупівель в управлінні освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

Слідство вважає, що фігурантка, зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, розтратила бюджетні кошти під час проведення процедури закупівлі "Обладнання для закладів громадського харчування" (комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях)" (овочерізки з набором насадок).

"Вартість придбаного товару виявилася завищеною на майже 300 тис. грн, чим спричинено збитки управлінню освіти Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації на зазначену суму", — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній. Варто зазначити, що за статтею, яку ставлять у провину Дроздовій, їй загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, що більш детально про пригоди Дроздової ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням у першому абзаці.

Раніше ми писали про те, що у Дніпровському районі столиці виявили "золотий" тендер : ліцей "Зміна" закупив для свого бомбосховища не лише електросковорідку за 725,7 тис. грн, а й пароконвектомат майже за півмільйона гривень.