В Киеве проверят, как школы выбрасывали миллионы на овощерезки и барабаны: почему увольнений не будет

КГГА готовит серьезный аудит тендеров Днепровского района и использование бюджетных средств

В Киеве планируют провести аудит деятельности управления образования Днепровской райгосадминистрации (РГА) в течение ближайших шести месяцев. Об этом по запросу "Телеграфа" сообщила начальник управления информационного обеспечения и доступа к публичной информации Екатерина Баранова.

В то же время, как отмечают в КГГА, после скандала с многомиллионными злоупотреблениями в Днепровском районе с закупкой в укрытия овощерезок и барабанов у городских властей нет кадровых рычагов влияния на эту и другие РГА. Для этого есть вполне законное объяснение.

"В соответствии со статьей 5 Закона Украины "О местных государственных администрациях", состав местных государственных администраций формируют их председатели. В пределах бюджетных ассигнований, выделенных на содержание соответствующих местных госадминистраций, а также с учетом требований статьи 18 Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности", их председатели и определяют структуру таких администраций.

Учитывая изложенное, вопрос замены кадров в Днепровской РГА — вне компетенции Киевского городского совета и исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации). По информации Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА, запланировано проведение аудита деятельности управления образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации в течение ближайших шести месяцев", — сообщила Екатерина Баранова.

По ее словам, между КГГА и райгосадминистрациями в городе продолжаются определенные трения из-за нормативной базы: "Хотя согласно Закону Украины "О столице Украины — городе-герое Киев" районные в городе Киеве государственные администрации и подчиняются в своей деятельности КГГА, председателей районных в городе Киеве государственной администрации назначает и увольняет президент Украины, согласно Конституции Украины. Этот факт, конечно, влияет на взаимодействие с районными администрациями".

Вместе с тем, как добавила начальник управления, городские власти обращались к президенту с предложением вернуть мэру Виталию Кличко право назначать председателей РГА, чтобы повлиять на их работу и ответственность.

"Отметим, что 15.06.2023 Киевский городской совет, по инициативе киевского городского головы Виталия Кличко, принял обращение к президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету министров Украины с требованием соблюдать конституционные гарантии прав местного самоуправления. В частности, речь идет о возвращении городскому голове права подавать кандидатуры на назначение и увольнение глав районов города Киева", — напомнила она без уточнений, какова была реакция центральных органов власти на это обращение.

Также в КГГА подтверждают, что город никак не влияет на работу столичной военной администрации, которой после объявления в Украине военного положения отошла часть полномочий Кличко.

Напомним, ранее в Днепровской РГА сообщили "Телеграфу": несмотря на громкий тендерный скандал с овощерезками и барабанами, тендерную чиновницу Ольгу Дроздову пока никак не наказали. Вместо нее выговор получила только руководительница управления образования Днепровского района Наталия Иванина.

В августе этого года прокуратура Киева объявила подозрение Дроздовой, непосредственно ответственной за покупку овощерезок по вероятно завышенным ценам. Следствие заподозрило ее в растрате средств, а именно по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения).

Также "Телеграф" писал, что ранее Дроздова фигурировала еще в нескольких уголовных производствах по злоупотреблениям и растратам на сотни тысяч гривен, но к ответственности ее не привлекали. Зато стали известны некоторые подробности ее личной жизни: эта тендерная чиновница оказалась утонченной модницей, любит отдыхать на курортах для "мажоров" и имеет консалтинговую фирму.