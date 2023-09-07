У Києві перевірять, як школи викидали мільйони на овочерізки і барабани: чому звільнень не буде

КМДА готує серйозний аудит тендерів Дніпровського району та використання бюджетних коштів

У Києві планують провести аудит діяльності управління освіти Дніпровської райдержадміністрації (РДА) упродовж найближчих шести місяців. Про це на запит "Телеграфу" повідомила начальник управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації Катерина Баранова.

Водночас, як зазначають у КМДА, після скандалу із багатомільйонними зловживаннями в Дніпровському районі із закупівлею в укриття овочерізок та барабанів міська влада не має кадрових важелів впливу на цю та інші РДА. І тому є цілком законне пояснення.

"Відповідно до статті 5 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", склад місцевих державних адміністрацій формують їхні голови. У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідних місцевих державних адміністрацій, а також з урахуванням вимог статті 18 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", такі голови і визначають структуру місцевих державних адміністрацій.

Враховуючи викладене, питання заміни кадрів у Дніпровській РДА — поза межами компетенції Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). За інформацією Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, заплановано проведення аудиту діяльності Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації упродовж найближчих шести місяців", — повідомила Катерина Баранова.

За її словами, між КМДА та райдержадміністраціями у місті продовжуються певні тертя через нормативну базу: "Хоч згідно з Законом України "Про столицю України — місто-герой Київ" районні в місті Києві державні адміністрації і підпорядковуються в своїй діяльності КМДА, голів районних в місті Києві державної адміністрації призначає та звільняє президент України, відповідно до Конституції України. Цей факт, звісно, впливає на взаємодію з районними адміністраціями".

Разом із тим, як додала начальник управління, міська влада зверталась до президента з пропозицією повернути меру Віталію Кличко право призначати голів РДА, щоб мати вплив на їхню роботу та відповідальність.

"Зазначимо, що 15.06.2023 Київська міська рада, за ініціативи київського міського голови Віталія Кличка, ухвалила звернення до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України з вимогою дотримуватися конституційних гарантій прав місцевого самоврядування. Зокрема, в зверненні йдеться про повернення міському голові права подавати кандидатури на призначення та звільнення голів районів міста Києва", — нагадала вона без уточнень, яка була реакція центральних органів влади на це звернення.

Також в КМДА підтверджують, що місто ніяк не впливає і на роботу столичної військової адміністрації, якій після оголошення в Україні воєнного стану відійшла частина повноважень Кличка.

Нагадаємо, раніше в Дніпровській РДА повідомили "Телеграфу": попри гучний тендерний скандал із овочерізками та барабанами, тендерну чиновницю Ольгу Дроздову поки ніяк не покарали. Замість неї догану отримала лише керівниця управління освіти Дніпровського району Наталія Іваніна.

У серпні цього року прокуратура Києва оголосила підозру Дроздовій, безпосередньо відповідальній за купівлю овочерізок за імовірно завищеними цінами. Слідство запідозрило її у розтраті коштів, а саме за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (Розтрата чужого майна шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в умовах воєнного стану).

Також "Телеграф" писав, що раніше Дроздова фігурувала ще у декількох кримінальних провадженнях щодо зловживань і розтрат на сотні тисяч гривень, але до відповідальності її не притягували. Натомість стали відомі деякі подробиці з її особистого життя: ця тендерна чиновниця виявилась витонченою модницею, любить відпочивати на курортах для "мажорів" і має консалтингову фірму.