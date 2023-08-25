Не лише рукавички, а й корм для рибок: нардеп розповів про дивні закупівлі для окупованої ЗАЕС

Енергоатом відповів на скандал із тендерами для ЗАЕС, а нардеп нагадав, що це не єдина дивна закупівля

Після скандалу з тендером на рукавички для співробітників Запорізької АЕС у мережі звернули увагу на те, що це далеко не єдина закупівля, яка викликає багато питань.

Як повідомив у своєму Facebook народний депутат Володимир Ар’єв, загалом після початку окупації для електростанції закупили товарів та послуг на 410 мільйонів гривень. З них майже половина – це послуги їдалень.

"Як перевірити, чи надаються ці послуги і в якій якості? А ніяк не перевірити. Бо станцію окуповано! Все, до побачення", — написав він.

Ар’єв також навів інші приклади:

28 мільйонів на послуги пожежної безпеки, хоча не зрозуміло, як пожежники зможуть дістатися до окупованої станції;

1,2 мільйона на корм для рибок;

16,5 мільйонів на світильники;

2,6 мільйона на електроди, проте через неможливість їх доставити було підписано додаткову угоду на відстрочку;

24,6 мільйона на інженерні роботи, теж із відстрочкою;

Нардеп зазначив, що це далеко не всі закупівлі, проте дрібніші, на кшталт закупівлі свинини на 130 тисяч гривень, розбирати надто довго.

"Отже, станція під окупантами, а з її контрольованих Україною рахунків до березня цього року включно списувались мільйони. Як могли доставляти туди товари? Ніяк. Куди тоді ділись гроші? Зрозуміло?", — написав він.

Водночас в Енергоатомі оприлюднили повідомлення щодо закупівель рукавичок та зазначили, що жодних поставок подібної продукції на окуповану територію не було.

Щодо оголошених тендерів, то там кажуть, що їх було оголошено для того, щоб забезпечити станцію речами першої потреби одразу ж після її деокупації.

"В Енергоатому створено спеціальну комісію, яка ретельно розглядає всі потреби окупованої станції та приймає рішення про необхідність фінансування тих чи інших закупівель", — йдеться у повідомленні.

Крім того, там відповіли на претензії нардепа Ярослава Железняка щодо закупівель рукавичок і пояснили, що їхня висока ціна пояснюється тим, що "на атомній станції використовуються рукавички зі стрейчтрикотажного відбіленого полотна з підвищеною вологопоглинальною здатністю". Тому їхня ціна вища, ніж у звичайних гумових рукавичок із супермаркету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поговорив з екснардепом, колишнім в.о. генерального прокурора України Віктором Чумаком і поцікавився у нього, чому під час воєнного стану та постійної нестачі зброї та спорядження на передовій, чиновники дозволяють собі витрачати мільйони на речі, в яких немає критичної потреби, і чи це можна якось зупинити.