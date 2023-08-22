Рукавички за 7 млн гривень: "Енергоатом" знову потрапив у скандал через закупівлі для захопленої ЗАЕС

В "Енергоатомі" розповіли, що роблять із закупленими речами для співробітників окупованої ЗАЕС

Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" знову потрапило у скандал із закупівлями для співробітників захопленої Запорізької АЕС. Цього разу замість черевиків та картоплі було оголошено та проведено минулої осені тендер на закупівлю рукавичок.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, до окупації АЕС закупівлі рукавичок для персоналу проводились у меншому обсязі.

Так, у вересні 2022 року на платформі Prozorro було оголошено тендер на закупівлю гумових та бавовняних рукавичок для співробітників Запорізької АЕС, яку захопили росіяни 4 березня 2022 року. Тендер було успішно завершено 4 жовтня того ж року на суму 7 115 418 гривень з урахуванням ПДВ.

Нардеп зазначив, що ціни на рукавички, зазначені в договорі, були завищені приблизно на 40-60% порівняно з ринковими, наприклад, в "Епіцентрі". Більше того, виробник рукавичок, зазначених у договорі, є найдорожчим на ринку.

Ярослав Железняк поставив під питання дійсність закупівлі 83 602 пар рукавичок для окупованої ЗАЕС у вересні 2022-го на 7,1 млн гривень і зазначив, що за рік до війни обсяг закупівель був меншим.

"Навіть не здогадуватимуся, яка відмазка буде цього разу по ціні. Бачили вже на черевиках, дуже особливих. Для розуміння, 2021-го, коли ЗАЕС не була окупована і працювала на повну потужність, то закупили на 83 тисячі пар рукавиць менше, на рік", — написав він і зазначив, що чекає нового пояснення від "Енергоатому".

Зазначимо, що після заяв нардепа про попередній тендер на закупівлю черевиків для співробітників захопленої ЗАЕС в "Енергоатомі" дали пояснення. За їхніми словами, незважаючи на захоплення росіянами атомної станції, всі зобов’язання щодо її забезпечення, як і раніше, залишаються за українською стороною. Частину взуття та інших речей, які були закуплені, справді передала на окуповану ЗАЕС.

"ДП "НАЕК "Енергоатом" постачає електроенергію для забезпечення внутрішніх потреб станції та несе інші витрати, пов’язані з її функціонуванням… Після проведення відповідного тендеру необхідне для обслуговування станції обладнання разом із частиною придбаного взуття було доставлено на окуповану станцію та роздано виключно українським атомникам для забезпечення їх захисним одягом відповідно до затверджених умов праці. Решта взуття та інше спорядження, призначене для Запорізької АЕС та її працівників, сьогодні зберігаються на спеціальному об’єкті та будуть передані персоналу ЗАЕС для відновлення роботи станції після її деокупації", — сказано в повідомленні підприємства.

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