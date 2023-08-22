Перчатки за 7 млн гривен: "Энергоатом" снова попал в скандал из-за закупок для захваченной ЗАЭС

В "Энергоатоме" рассказали, что делают с закупленными вещами для сотрудников оккупированной ЗАЭС

Государственно предприятие "НАЭК "Энергоатом" снова попало в скандал с закупками для сотрудников захваченной Запорожской АЭС. На этот раз вместо ботинок и картошки был объявлен и проведен прошлой осенью тендер на покупку перчаток.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, до оккупации АЭС закупки перчаток для персонала проводились в меньшем объеме.

Так, в сентябре 2022 года на платформе Prozorro был объявлен тендер на закупку резиновых и хлопчатобумажных перчаток для сотрудников Запорожской АЭС, которая была захвачена россиянами 4 марта 2022 года. Тендер был успешно завершен 4 октября того же года на сумму 7 115 418 гривен с учетом ПДВ.

Нардеп отметил, что цены на перчатки, указанные в договоре, были завышены примерно на 40–60% по сравнению с рыночными, например, в "Эпицентре". Более того, производитель перчаток, указанных в договоре, является самым дорогим на рынке.

Ярослав Железняк поставил под вопрос действительность закупки 83 602 пар перчаток для оккупированной ЗАЭС в сентябре 2022-го на 7,1 млн гривен и отметил, что за год до войны объем закупок был меньше.

"Даже не буду догадываться, какая отмазка будет в этот раз по цене. Видели уже на ботинках, очень особенных. Для понимания, в 2021-м, когда ЗАЭС не была оккупирована и работала на полную мощность, то закупили на 83 тысяч пар рукавиц меньше, в год", — написал он и отметил, что ждет нового объяснения от "Энергоатома".

Отметим, что после заявлений нардепа о предыдущем тендере на закупку ботинок для сотрудников захваченной ЗАЭС в "Энергоатоме" дали объяснение. По их словам, несмотря на захват россиянами атомной станции, все обязательства по ее обеспечению по-прежнему остаются за украинской стороной. Часть обуви и других вещей, которые были закуплены, действительно передала на оккупированную ЗАЭС.

"ГП "НАЭК "Энергоатом" поставляет электроэнергию для обеспечения внутренних потребностей станции и несет другие расходы, связанные с ее функционированием… После проведения соответствующего тендера необходимое для обслуживания станции оборудование вместе с частью приобретенной обуви было доставлено на оккупированную станцию и роздано исключительно украинским атомщикам для обеспечения их защитной одеждой в соответствии с утвержденными условиями труда. Остальные обувь и другое снаряжение, предназначенное для Запорожской АЭС и ее работников, сегодня хранятся на специальном объекте и будут переданы персоналу ЗАЭС для возобновления работы станции после ее деоккупации" — сказано в сообщении предприятия.

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