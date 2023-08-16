В Кременчуке власти закупают игровые ноутбуки по завышенным ценам, что известно

Чиновники не перестают удивлять

Странные закупки украинских чиновников продолжаются — городской совет города Кременчуг Полтавской области закупает 15 игровых ноутбуков по цене 99 тысяч за один ноут. При этом такую модель в Украине можно купить по цене около 63 тысяч гривен.

О закупках стало известно из данных на сайте Рrozorro.

Мэрия Кременчука закупает ноутбуки Ноутбук Dream Machines RG3060-15 (RG3060-15UA38). Мало того, что это — ноутбук для геймеров, который дарит "новый уровень гейминга", как презентуют ноут на платформах продаж, и непонятно, зачем такое устройство чиновникам, так еще и закупают они его горсовет по сильно завышенным ценам.

Так, на популярной платформе для продаж такая модель ноутбука стоит 62 999 грн. Тогда как общая сумма закупок горсовета Кременчуга составляет 1 486 000 грн за 15 ноутбуков, по цене 62 999 она составила бы 944 985 гривен. Таким образом, "в никуда" мэрия тратит 523 тысячи.

Как сообщал "Телеграф", ГП "Служба местных автомобильных дорог в Закарпатской области" запросило ремонт участка дороги от Ясини до Черной тисы (8 километров) за почти 600 миллионов гривен.