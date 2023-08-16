У Кременчуці влада закуповує ігрові ноутбуки за завищеними цінами, що відомо

Чиновники не перестають дивувати

Дивні закупівлі українських чиновників продовжуються — міська рада міста Кременчук Полтавської області закуповує 15 ігрових ноутбуків за ціною 99 тисяч за один ноут. При цьому таку модель можна купити в Україні за ціною близько 63 тисяч гривень.

Про закупівлі стало відомо із даних на сайті Рrozorro.

Мерія Кременчука купує ноутбуки Ноутбук Dream Machines RG3060-15 (RG3060-15UA38). Мало того, що це ноутбук для геймерів, який дарує "новий рівень геймінгу", як його презентують на платформах продажів, і незрозуміло, навіщо такий пристрій чиновникам, так ще й закуповує його міськрада за сильно завищеними цінами.

Так, на популярній платформі для продажу така модель ноутбука коштує 62 999 грн. Тоді як загальна сума закупівель міськради Кременчука складає 1 486 000 грн за 15 ноутбуків, за ціною 62 999 вона склала б 944 985 гривень. Таким чином, "у нікуди" мерія витрачає 523 тисячі.

Як повідомляв "Телеграф", ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області" запросило ремонт ділянки дороги від Ясині до Чорної тиси (8 кілометрів) майже за 600 мільйонів гривень.