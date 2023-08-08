Картошка и ботинки для оккупированной Запорожской АЭС: "Энергоатом" провел тендеров на полмиллиарда гривен

Цены в тендерах на сайте Prozorro завышены

Несмотря на то, что Запорожская АЭС больше года под оккупацией, "Энергоатом" продолжает тратить сотни миллионов гривен на закупки для предприятия. За период полномасштабной войны было проведено тендеров на 566 млн гривен.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Он опубликовал документ, в котором расписаны траты "Энергоатома" на захваченное предприятие.

Так, в июле 2022 года был объявлен и проведен тендер на 3 млн гривен по закупке 3021 пар ботинок известного производителя — обычные и утепленные. Стоимость обычных в тендере указана 1020 гривен, а утепленных — 1140 гривен. Примечательно, что в том же "Эпицентре" можно купить эти же ботинки в два раза дешевле — за 475 и 639 гривен соответственно.

"Ну коэффициент коррупции выходит в 2 раза?", — поинтересовался нардеп.

Кроме того, 210 млн гривен "Энергоатом" потратил на "организацию персонала станции", которая, напомним, была захвачена в марте 2022 года. Еще 28 млн гривен было потрачено на "услуги по охране от пожаров территории, зданий и сооружений ЗАЭС". Также за 12,5 млн гривен была якобы проведена государственная экспертиза документации.

Вдобавок к этому, для ЗАЭС в мае и декабре прошлого года были объявлены тендеры на закупку муки по 28 гривен за килограмм и картофеля по 32 гривны за килограмм. На закупку картофеля тендер состоялся, а мука так и не была закуплена украинским "Энергоатомом" для оккупированной россиянами атомной станции в Энергодаре.

"Просто интересно, как мы контролируем, что там все ок с закупками", — резюмировал нардеп.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Харьковская ОВА заказала рекламу во время войны на несколько миллионов гривен.