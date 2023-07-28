Возле Запорожской АЄС слышали взрывы: что известно

Оккупанты заминировали ЗАЭС

Неподалеку от оккупированной Запорожской АЭС были слышны взрывы. Их зафиксировали наблюдатели миссии МАГАТЭ.

Об этом сообщил глава Госатомрегулирования Олег Кориков во время брифинга.

По его словам специалистами миссии МАГАТЭ были официально зафиксированы взрывы около станции. Они прогремели 26 и 27 июля. Также наблюдателями были обнаружены мины на территории ЗАЭС.

"В последнее время мы имеем информацию от МАГАТЭ, которые постоянно находятся на ЗАЭС, о том, что идентифицированы мины. Последняя вот информация о том, что слышно взрывы (26 и 27 июля). Об этом сообщается. Глава МАГАТЭ уже выступил с заявлением о том, что минирование противоречит стандартам безопасности организации. Вместе с этим оккупанты не предоставляют наблюдателям доступ ко всем помещениям. Например, когда МАГАТЭ просит проверить содержимое грузовиков, что находятся непосредственно в энергоблоках, то на это они слышат отказ", — рассказывает Кориков.

Напомним, о том, что россия может готовить теракт на ЗАЭС говорил президент Зеленский еще в июне 2023 года. В связи с этой угрозой в Запорожье даже провели масштабные "ядерные" учения.