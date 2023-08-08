Картопля та черевики для окупованої Запорізької АЕС: "Енергоатом" провів тендери на півмільярда гривень

Ціни у тендерах на сайті Prozorro завищені

Незважаючи на те, що Запорізька АЕС більше року під окупацією, "Енергоатом" продовжує витрачати сотні мільйонів гривень на закупівлі для підприємства. За період повномасштабної війни було проведено тендерів на 566 млн гривень.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Він опублікував документ, у якому розписано витрати "Енергоатому" на захоплене підприємство.

Так, у липні 2022 року було оголошено та проведено тендер на 3 млн гривень із закупівлі 3021 пар черевиків відомого виробника — звичайні та утеплені. Вартість звичайних у тендері вказано 1020 гривень, а утеплених – 1140 гривень. Примітно, що в тому ж "Епіцентрі" можна купити ці черевики вдвічі дешевше — за 475 і 639 гривень відповідно.

"Ну коефіцієнт корупції виходить у 2 рази?", — поцікавився нардеп.

Крім того, 210 млн гривень "Енергоатом" витратив на "організацію персоналу станції", яка, нагадаємо, була захоплена у березні 2022 року. Ще 28 млн гривень було витрачено на "послуги з охорони від пожеж території, будівель та споруд ЗАЕС". Також за 12,5 млн гривень було нібито проведено державну експертизу документації.

На додачу до цього, для ЗАЕС у травні та грудні минулого року було оголошено тендери на закупівлю борошна по 28 гривень за кілограм та картоплі по 32 гривні за кілограм. На закупівлю картоплі тендер відбувся, а мука так і не була закуплена українським "Енергоатомом" для окупованої росіянами атомної станції в Енергодарі.

"Просто цікаво, як ми контролюємо, що там все ок із закупівлями", — резюмував нардеп.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Харківська ОВА замовила рекламу під час війни на кілька мільйонів гривень.