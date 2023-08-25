Не только перчатки, но и корм для рыбок: нардеп рассказал о странных закупках для оккупированной ЗАЭС

Энергоатом ответил на скандал с тендерами для ЗАЭС, а нардеп напомнил, что это не единственная странная закупка

После скандала с тендером на закупку перчаток для сотрудников Запорожской АЭС, в сети обратили внимание на то, что это далеко не единственная закупка, которая вызывает много вопросов.

Как сообщил в своем Facebook народный депутат Владимир Арьев, всего после начала оккупации для электростанции закупили товаров и услуг на 410 миллионов гривен. Из них почти половина это услуги столовых.

"Как проверить, предоставляются ли эти услуги и в каком качестве? А никак не проверить. Ибо станция оккупирована! Все, до свидания", — написал он.

Арьев также привел и другие примеры:

28 миллионов на услуги пожарной безопасности, хотя не понятно, как пожарные смогут добраться к оккупированной станции;

1,2 миллиона на корм для рыбок;

16,5 миллиона на светильники;

2,6 миллиона на электроды, однако из-за невозможности их доставить было подписано дополнительное соглашение на отсрочку;

24,6 миллиона на инженерные работы, тоже с отсрочкой;

Нардеп отметил, что это далеко не все закупки, однако более мелкие, вроде закупки свинины на 130 тысяч гривен, разбирать слишком долго.

"Следовательно, станция под оккупантами, а с ее контролируемых Украиной счетов до марта этого года включительно списывались миллионы. Как могли доставлять туда товары? Никак. Куда тогда делись деньги? Понятно?", — написал он.

Вместе с тем в Энергоатоме обнародовали сообщение относительно закупок перчаток и отметили, что никаких поставок подобной продукции на оккупированную территорию не было.

Что касается объявленных тендеров, то там говорят, что они были объявлены для того, чтобы обеспечить станцию вещами первой необходимости сразу же после ее деоккупации.

"В Энергоатоме создана специальная комиссия, которая тщательно рассматривает все потребности оккупированной станции и принимает решение о необходимости финансирования тех или иных закупок", — говорится в сообщении.

Кроме того, там ответили на претензии нардепа Ярослава Железняка относительно закупок перчаток и объяснили, что их высокая цена объясняется тем, что "на атомной станции используются перчатки из стрейчтрикотажного отбеленного полотна с повышенной влагопоглощающей способностью". Поэтому их цена выше, чем у обычных резиновых перчаток из супермаркета.

Напомним, ранее "Телеграф" поговорил с экс-нардепом, бывшим и.о. генерального прокурора Украины Виктором Чумаком и поинтересовался у него, почему во время военного положения и постоянной нехватки оружия и снаряжения на передовой, чиновники позволяют себе тратить миллионы на вещи, в которых нет критической необходимости, и можно ли это как-то остановить.