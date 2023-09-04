"Золоті" овочерізки і барабани у Києві: скандальна чиновниця вийшла сухою з води

В Дніпровській РДА тендерну чиновницю продовжують вважати невинуватою. Попри резонанс, вона всиділа у своєму кріслі

У Дніпровському районі Києва після гучного скандалу із закупівлею овочерізок в укриття тендерна чиновниця райдержадміністрації — Ольга Дроздова — попри резонанс та розслідування продовжує працювати на своїй посаді.

Про це у відповіді на запит "Телеграфу" повідомила виконувачка обов'язків першого заступника голови Дніпровської РДА Олена Шевченко.

"Ольга Дроздова працює на посаді начальника адміністративно-господарського вiддiлy управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та є уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель… Рішення шодо відсторонення вiд посади Ольги Дроздової на адресу управління освіти Дніпровської районної в м. Києві держадміністрації не надходило", — уточнила вона.

Разом з тим, як зазначила Шевченко, відповідно до Конституції, "особа вважається невинуватою у вчиненні злочину i не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку i встановлено обвинувальним вироком суду".

Водночас, як проінформувала в.о. першого заступника голови Дніпровської РДА, ще у червні після розголосу із "золотими" закупівлями в райдержадміністрації розпочали дисциплінарне провадження відносно начальниці управління освіти Наталії Іваніни.

"За результатами розгляду дисциплінарної справи начальнику управління освіти Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації Iваніні Н.В. оголошено догану", — повідомила Олена Шевченко, додавши, що РДА звернулась до Київміськадміністрації для проведення аудиту і тендерних закупівель.

Відповідну перевірку аудитори КМДА мають провести до кінця цього року.

"За результатами проведених закупівель "Комплектів обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях" та "Технологічного обладнання в укриття закладу освіти" управління освіти Дніпровської РДА уклало договори, товари поставлені. Договір на закупівлю музичних інструментів для психологічного розвантаження дітей в укриття розірвали достроково, до моменту поставки товару", — резюмувала чиновниця.

Як повідомлялось, у серпні прокуратура Києва оголосила про підозру Ользі Дроздовій, безпосередньо відповідальній за купівлю овочерізок за імовірно завищеними цінами. Слідство запідозрило її у розтраті коштів, а саме за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (Розтрата чужого майна шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в умовах воєнного стану).

Також "Телеграф" писав, що раніше Дроздова фігурувала ще у декількох кримінальних провадженнях щодо зловживань і розтрат на сотні тисяч гривень, але до відповідальності її не притягували. Натомість стали відомі деякі подробиці з її особистого життя: Ольга Дроздова виявилась витонченою модницею, любить відпочивати на курортах для "мажорів" і має консалтингову фірму.