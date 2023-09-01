У Києві зріє новий скандал: замість елітних авто комунальники куплять цеглу і цемент?

Тендер на благоустрій території вже оголосили, кошторис — 10 млн грн

У Києві тривають скандали довкола тендерів і багатомільйонних витрат з міського бюджету на незрозумілі цілі. Так, за даними системи державних закупок Prozorro, КП "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міськради (КМДА)" оголосило тендер на поточний ремонт споруд та благоустрій території по вул. Залізнична, 14, у Солом'янському районі столиці.

Згідно з інформації про тендерну процедуру, на ремонтні роботи комунальники збираються витратити 10 млн гривень.

Планами автотранспортного підприємства КМДА обурилась депутатка Київради Ксенія Семенова (пройшла до міської ради від "Слуги народу" після перемоги на 12-му окрузі у Солом'янському р-ні).

За її словами, для прикладу, таку ж суму в 10 млн грн виділяли на асфальтування на весь район. Або для порівняння 10 мільйонів — вартість ремонту укриттів у двох школах чи орієнтовно п’ять понижень на тротуарах.

У коментарі "Телеграфу" обраниця припустила, що комунальники могли піти на певну хитрість і замість купівлі елітних автівок вирішили просто перенаправити кошти на іншу потребу, прикриваючись ремонтом:

— Це підприємство керує службовими автомобілями в адміністрації міста. Раніше 20 мільйонів гривень їм виділили на закупівлю "Тойот" для службових автомобілів голів РДА. Зі скандалом цей тендер скасували. І під час прийняття бюджету Кличко казав, що цей тендер скасують, але ж гроші залишалися за цим управлінням, нагадала Семенова.

Але, як продовжила депутатка, на сесії Київради замість того, щоб переадресувати ці кошти на потреби військових чи ще на щось важливе, з голосу пролунала пропозиція від УДАРу, щоб перенаправити фінанси саме на ремонт об'єктів по Залізничній, 14.

— За цією адресою — фактично автобаза службового транспорту, у них там є декілька будівель і благоустрій та асфальтування цієї території зроблять на десять мільйонів… Тобто 20 млн грн, які не витратили на "Тойоти", їх за правкою з голосу перекинули на ремонт цього об'єкту, зазначила депутатка та пообіцяла предметніше розібратися в цій ситуації.

Нагадаємо, раніше у Києві вже спалахували гучні тендерні скандали із закупівлями. Так, під прикриттям облаштування укриттів чиновники райдержадміністрацій купували "золоті" барабани, овочерізки і навіть виділяли бюджетні кошти на ремонт дитячого табору відпочинку за 800 кілометрів від столиці.

Разом із тим у соцмережах досі тривають палкі дискусії про доцільність ремонту доріг і мостів у столиці, а частину користувачів і деяких політиків обурило перекладання бруківки у центрі Києва.