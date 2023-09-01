В Киеве зреет новый скандал: вместо элитных авто коммунальщики купят кирпич и цемент?

Тендер на благоустройство территории уже объявили, смета – 10 млн грн

В Киеве продолжаются скандалы вокруг тендеров и многомиллионных расходов из городского бюджета на непонятные цели. Так, по данным системы государственных закупок Prozorro, КП "Автотранспортное предприятие исполнительного органа Киевского горсовета (КГГА)" объявило тендер на текущий ремонт построек и благоустройство территории по ул. Железнодорожная, 14, в Соломенском районе столицы.

Согласно информации о тендерной процедуре, на ремонтные работы коммунальщики собираются потратить 10 миллионов гривен.

Планами автотранспортного предприятия КГГА возмутилась депутат Киевсовета Ксения Семенова (прошла в городской совет от "Слуги народа" после победы на 12-м округе в Соломенском р-не).

По ее словам, например, такую же сумму в 10 млн грн выделяли на асфальтирование на весь район. Или для сравнения 10 миллионов – стоимость ремонта укрытий в двух школах или ориентировочно пять понижений на тротуарах.

В комментарии "Телеграфу" избранница предположила, что коммунальщики могли пойти на определенную уловку и вместо покупки элитных автомобилей решили просто перенаправить средства на другую нужду, прикрываясь ремонтом:

— Это предприятие управляет служебными автомобилями в администрации города. Ранее 20 миллионов гривен им выделили на закупку "Тойот" для служебных автомобилей глав РГА. Со скандалом этот тендер заблокировали. И во время принятия бюджета Кличко говорил, что этот тендер отменят, но деньги оставались за этим управлением, напомнила Семенова.

Но, как продолжила депутат, на сессии Киеврады вместо того, чтобы переадресовать эти средства на нужды военных или еще что-то важное, с голоса прозвучало предложение от УДАРа, чтобы перенаправить финансы именно на ремонт объектов по Железнодорожной, 14.

— По этому адресу — фактически автобаза служебного транспорта, у них там есть несколько зданий и благоустройство с асфальтированием этой территории сделают на десять миллионов… То есть 20 млн грн, которые не потратили на "Тойоты", их по правке с голоса перебросили на ремонт этого объекта, отметила депутат и пообещала предметнее разобраться в этой ситуации.

Напомним, ранее в Киеве уже разгорались громкие тендерные скандалы с закупками. Так, под прикрытием обустройства укрытий чиновники райгосадминистраций покупали "золотые" барабаны, овощерезки и даже выделяли бюджетные средства на ремонт детского лагеря отдыха в 800 километрах от столицы.

Вместе с тем в соцсетях до сих пор продолжаются жаркие дискуссии о целесообразности ремонта дорог и мостов в столице, а часть пользователей и некоторых политиков возмутило перекладывание брусчатки в центре Киева.