"Золотые" овощерезки и барабаны в Киеве: скандальная чиновница вышла сухой из воды

В Днепровской РГА тендерную чиновницу продолжают считать невиновной. Несмотря на резонанс, она усидела в своем кресле

В Днепровском районе Киева после громкого скандала с закупкой овощерезок в укрытия тендерная чиновница райгосадминистрации — Ольга Дроздова — несмотря на резонанс и расследование продолжает работать на своей должности. Об этом в ответе на запрос "Телеграфа" сообщила исполняющая обязанности первого заместителя председателя Днепровской РГА Елена Шевченко.

"Ольга Дроздова работает в должности начальника административно-хозяйственного отдела управления образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации и является уполномоченным лицом, ответственным за организацию и проведение процедур закупок… Решение об отстранении от должности Ольги Дроздовой в адрес управления образования Днепровской районной в г. Киеве госадминистрации не поступало", — уточнила она.

Вместе с тем, как отметила Шевченко, в соответствии с Конституцией, "лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда".

В то же время, как проинформировала и.о. первого заместителя главы Днепровской РГА, еще в июне после огласки с "золотыми" закупками в райгосадминистрации начали дисциплинарное производство в отношении начальницы управления образования Наталии Иванины.

"По результатам рассмотрения дисциплинарного дела начальнику управления образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации Иванине Н.В. объявили выговор", — сообщила Елена Шевченко, добавив, что РГА обратилась в Киевгорадминистрацию для проведения аудита и тендерных закупок.

Соответствующую проверку аудиторы КГГА должны провести до конца этого года.

"По результатам проведенных закупок "Комплектов оборудования для обработки продуктов питания в укрытиях" и "Технологического оборудования в укрытие учебного заведения" управление образования Днепровской РГА заключило договоры, товары поставлены. Договор на закупку музыкальных инструментов для психологической разгрузки детей в укрытия разорвали досрочно, до момента поставки товара", — резюмировала чиновница.

Как сообщалось, в августе прокуратура Киева объявила о подозрении Ольге Дроздовой, которая была непосредственно ответственной за покупку овощерезок по, вероятно, завышенным ценам. Следствие заподозрило ее в растрате средств, а именно по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения).

Также "Телеграф" писал, что ранее Дроздова фигурировала еще в нескольких уголовных производствах по злоупотреблениям и растратам на сотни тысяч гривен, но к ответственности ее не привлекали. Зато стали известны некоторые подробности ее личной жизни: Ольга Дроздова оказалась утонченной модницей, любит отдыхать на курортах для "мажоров" и имеет консалтинговую фирму.