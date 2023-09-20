Скандальна чиновниця з Києва отримала нову підозру: тепер не лише за "золоті" овочерізки

Чиновницю не збентежив той факт, що їй запропонували купити стільці за дуже завищеною ціною

Відома чиновниця з Дніпровської РДА Ольга Дроздова, яку взяли під домашній арешт через скандали із закупівлями, отримала ще одну підозру. До "золотих" овочерізок додалися не менш "золоті" стільці.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури. Цього разу сума збитків державі перевищила мільйон гривень.

Слідчі з’ясували, що Дроздова, бувши уповноваженою особою з організації публічних закупівель, закупила стільці для укриттів за завищеними цінами. Чиновниця проігнорувала той момент, що учасник тендеру зробив комерційну пропозицію, яка не відповідала ринковим цінам. Крім того, умови договору суперечили інтересам держави. Зрештою сума збитків склала 1,3 млн гривень.

Правоохоронці повідомили начальниці відділу управління освіти Дніпровської РДА про нову підозру у розтраті бюджетних коштів у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Відповідно до цієї статті їй загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що напередодні Ольга Дроздова отримала від прокуратури підозру за фактом розтрати 460 тис. грн бюджетних коштів при закупівлі овочерізок за завищеною вартістю. З 11 вересня 2023 року чиновницю перебуває під нічним домашнім арештом до 11 листопада і до цього моменту відсторонено з посади.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Ольга Дроздова любить розкішно відпочивати. У своїх соцмережах жінка не соромилася викладати фото з найдорожчих готелів і не тільки.