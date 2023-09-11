Вдали, що одумалися? В Одесі дивна історія з тендером на 6 мільйонів на закупівлю саджанців

Станом на 11 вересня тендер залишається відкритим

В Одесі на закупівлю саджанців та дерев хочуть витратити шість мільйонів гривень. Перший тендер КП "Міськзелентрест" було відкрито у середині серпня, але його призупинили. Вже на початку вересня відкрили другий аналогічний тендер.

Про це свідчать дані на порталі Prozorro. 8 вересня тендер офіційно припинили на підставі листа Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України від 6 вересня.

Цікаво, що на момент припинення тендеру в ньому взяв участь один учасник, який запропонував виконати послуги за суму трохи менше 6 мільйонів.

Цього ж дня було створено другий тендер, який повністю копіював перший. Сам аукціон має розпочатися 18 вересня. Станом на 11 вересня тендер залишається відкритим.

У самому тендері йдеться про те, що комунальне підприємство хоче закупити 226 саджанців багаторічних рослин для благоустрою міста. Серед списку закупівель зазначені колоноподібні граби, ягідні тиси у формі кулі, конуса та спіралі, кедр Гімалайський, вишня дрібнопильчаста та інші рослини.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні ухвалили важливе рішення щодо тендерів.