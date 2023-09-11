Сделали вид, что одумались? В Одессе странная история с тендером на 6 миллионов на закупку саженцев

По состоянию на 11 сентября тендер остается открытым

В Одессе на закупку саженцев и деревьев хотят потратить шесть миллионов гривен. Первый тендер КП "Горзелентрест" был открыт в середине августа, но его приостановили. Уже в начале сентября открыли второй аналогичный тендер.

Об этом свидетельствуют данные на портале Prozorro. 8 сентября тендер официально приостановили на основании письма Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины от 6 сентября.

Интересно, что на момент приостановки тендера в нем принял участие один участник, предложивший выполнить услуги за сумму, чуть меньше 6 миллионов.

В этот же день был создан второй тендер, который полностью копировал первый. Сам аукцион должен начаться 18 сентября. По состоянию на 11 сентября тендер остается открытым.

В самом тендере говорится, что коммунальное предприятие хочет закупить 226 саженцев многолетних растений для благоустройства города. Среди списка закупок указаны колонновидные грабы, ягодные тисы в форме шара, конуса и спирали, кедр Гималайский, вишня мелкопильчатая и другие растения.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине приняли важное решение по тендерам.