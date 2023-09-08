Пилить деньги на тендерах будет сложнее? Кабмин принял важное решение

Для оформления тендера придется получить обоснование от своего руководителя

Правительство Украины внесло новые изменения в правила проведения публичных закупок. Ожидается, что это поможет остановить скандалы с выделением огромных сумм на закупку вещей, необходимость в которых вызывает сомнения.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, во время действия военного положения при объявлении тендеров на сумму больше 50 тысяч гривен заказчику понадобится также утвердить со своим руководителем обоснование необходимости для заключения прямого контракта.

"Это изменение призвано в первую очередь улучшить качество работы объявляющих тендер", — объяснила министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, в Украине уже были случаи, когда тендеры проводились по правилам, открыто и конкурентно, однако вызвали скандал из-за плохого обоснования закупок, что и привело к принятию этого постановления.

Кроме того, документ должен снизить список оснований, на которых покупатели могут подписать контракт напрямую без проведения конкурентных торгов. Также будет усилена ответственность для государственных заказчиков за злоупотребление такой причиной, как "насущная потребность".

Напомним, ранее "Телеграф" поговорил с экс-нардепом, бывшим и.о. генерального прокурора Украины Виктором Чумаком и поинтересовался у него, почему во время военного положения и постоянной нехватки оружия и снаряжения на передовой, чиновники позволяют себе тратить миллионы на вещи, в которых нет критической необходимости, и можно ли это как-то остановить.