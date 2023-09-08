"Пиляти" гроші на тендерах буде складніше? Кабмін ухвалив важливе рішення

Для оформлення тендеру доведеться одержати обґрунтування від свого керівника

Уряд України вніс нові зміни до правил проведення публічних закупівель. Очікується, що це допоможе зупинити скандали з виділенням величезних сум на закупівлю речей, необхідність яких викликає сумніви.

Як повідомляє пресслужба Кабміну, під час дії воєнного стану при оголошенні тендерів на суму понад 50 тисяч гривень замовнику доведеться також затвердити зі своїм керівником обґрунтування необхідності для укладання прямого контракту.

"Ця зміна покликана насамперед покращити якість роботи тих, хто оголошує тендер", — пояснила міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, в Україні вже були випадки, коли тендери проводилися за правилами, відкрито та конкурентно, проте викликали скандал через погане обґрунтування закупівель, що й стало причиною ухвалення цієї постанови.

Крім того, документ має знизити список підстав, на яких покупці можуть підписати контракт без проведення конкурентних торгів. Також буде посилено відповідальність для державних замовників за зловживання такою причиною, як "нагальна потреба".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поговорив із екснардепом, колишнім в.о. генерального прокурора України Віктором Чумаком і поцікавився у нього, чому під час воєнного стану та постійної нестачі зброї та спорядження на передовій, чиновники дозволяють собі витрачати мільйони на речі, в яких немає критичної необхідності, і чи можна це якось зупинити.