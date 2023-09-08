В лесные дороги хотят влить сотни миллионов: чиновники обещают прибыль, экологи говорят об угрозе

Свои вложения чиновники оправдывают будущими прибылями, но фирмы-победители тендеров настораживают

Ситуация в лесной отрасли Украины продолжает оставаться сложной, а ее сотрясают скандалы, связанные с сомнительными тендерами. Например, ранее мы рассказывали о разработке стратегии развития ГП "Леса Украины" за 14,5 млн грн.

Как оказалось, кроме этого тендера "Леса Украины" хотят потратить огромную сумму на капитальный ремонт и строительство автодорог лесохозяйственного назначения. Речь идет о 6 тендерах на общую сумму более 177 млн грн:

Карпиловское лесное хозяйство – 41,3 млн грн.;

Крушинецкое лесное хозяйство – 50,3 млн грн;

Зализницкое лесничество – строительство автодороги на 23,7 млн грн;

Бущанско-Любомирское лесничество – строительство автодороги на 32,9 млн грн;

Изяславское лесничество — строительство автодороги за 9,8 млн грн;

Плайское лесничество — строительство лесной дороги за 20 млн грн.

Впрочем, при аукционах "Леса Украин" могут и сэкономить, к примеру, при ожидаемой стоимости капремонта одного из участков в 7,1 млн грн нашлась фирма, которая согласна была сделать его чуть менее чем за 6,3 млн грн. Правда окончательного решения по данному аукциону пока нет, а может так случиться, что и не будет.

Фавориты гостендеров

Победителем одного из аукционов – на те самые 6,3 млн грн является ООО "Луцкавтодор-сервис", известная волынским СМИ как один из фаворитов гостендеров в своей области. Причем часто эти тендеры заканчивались скандалами.

К примеру в 2019 году по данным СМИ, "Луцкавтодор-сервис" разыграл тендер на 60 млн грн с фиктивной фирмой, чья задача была просто создать видимость конкуренции на аукционе.

В 2020-м году в городе Владимире-Волынском провели тендер на ремонт автодороги по улице Независимости. Изначально власти планировали выделить на работы 19,9 млн грн, нашлись сразу две фирмы, готовые сделать это за 15,7 млн грн и 16,3 млн грн, но чиновники вопреки закону, требующему выбирать то, что дешевле, признали победителем тендера "Луцкавтодор-сервис". За свои услуги предприятие попросило 18,8 млн грн. и победило.

В целом, по данным аналитической системы YouControl, с 2014 года ООО "Луцкавтодор-сервис" заработал на гостендерах 6 млрд 321 млн грн., что делает его одним из фаворитов в освоении бюджетных средств на Волыни.

Такие успехи компании волынские журналисты объясняют связями лиц, которые могут быть ее настоящими владельцами. Сейчас в фирме по 50% принадлежит Вадиму Зайцу и Оксане Смялко.

Но до этого "Луцкавтодор-сервис" был дочерним предприятием "Корпорации "ЛАД (Луцкавтодор)", которой руководят Юрия Ольховой, бывший глава Службы автомобильных дорог в Волынской области в 2009-2010 годах, и его сват Александр Сухомлин, бывший заместитель министра экономики Украины в 2010-2011 годах.

По версии местных СМИ именно родственники Ольховой-Сухомлин используют свое влияние для побед на тендерах на миллиарды гривен.

Победителем другого лота от ГП "Леса Украины" стало ООО "Вельта-капитал, при начальной цене в 7,1 млн грн оно готово выполнить работу за 6 млн 777 тыс. грн.

Впрочем, данная "экономия" выглядит сомнительно, ведь ООО "Вельта-капитал то и дело попадает на страницы СМИ в связи с подозрением в завышении цен на свои услуги. Только в текущем году это случалось уже дважды – при ремонте школы для размещения переселенцев, и теплотрассы в той же Волынской области.

Но это не помешало ООО "Вельта-капитал" с 2017 года заработать на гостендерах больше 3 млрд грн.

Строительство дорог принесет ГП "Леса Украины" 180 миллионов гривен

На государственном предприятии "Леса Украины" объяснили необходимость капремонтов и строительства автодорог будущими доходами от лесозаготовки.

Как пояснил и. о. генерального директора ГП Юрий Болоховец, каждый километр дороги в лесу — это возможность лесозаготовки древесины с нескольких десятков гектаров леса и тысячи кубометров товарной продукции. А это в свою очередь миллионы гривен, из которых 50% в виде налогов госпредприятие платит в бюджет.

Юрий Болоховец

"Инвестированный в километр новой лесной дороги в Карпатах и ​​на Полесье миллион гривен меньше чем через год вернется в бюджет. В течение еще нескольких лет бюджет получит не менее 5 миллионов в виде уплаченных налогов. Кроме ГП "Леса Украины" с дополнительной древесины налоги платят переработчики, экспортеры. Это еще миллионы гривен с каждого километра дороги. Дополнительный ресурс — это также дрова, которыми замещаем дефицитное электричество и газ", — так Юрий Болоховец объяснил необходимость вложения средств в лесные автодороги.

Цена автодорог — экологическая безопасность лесов

По словам эксперта ОО "Украинская природоохранная группа" Егора Гриника, у него нет сомнений в том, что эти автодороги окупятся, вот только ценой им станет наше будущее и экологическая безопасность страны.

"У ГП "Леса Украины" это сейчас один из приоритетов. Они много рассказывают, что дороги помогут сделать леса здоровыми. Но в реальности любую новую дорогу в лесу строят, чтобы срубить ранее недоступные участки леса. И такие дороги бесспорно окупятся — за счет нашего будущего и экологической безопасности страны. Ведь вести они будут к остаткам старовозрастных лесов, которые до этого практически никто не рубил. Таких лесов в Украине осталось меньше 10%, преимущественно в Карпатах или на полесских болотах", — подчеркнул эксперт в комментарии "Телеграфу".

Он подчеркивает, что большая часть старовозрастных лесов не охраняется государством. При этом они являются уникальным природным наследием страны, а биоразнообразие этих лесов невозможно восстановить после рубок. Вместо охраны мы видим сейчас только попытки уничтожить такие леса.

"Новые лесные дороги — это не абстрактный план на будущее, их активно строят прямо сейчас. В Карпатах это вообще массовый процесс. Это является отражением курса на увеличение объемов рубки лесов — за счет чего и будут окупать расходы на строительство автодорог, которое в прошлом году анонсировал даже Министр защиты окружающей среды. При этом ценой такой политике будут эрозия почв, горные сели, загрязнение воды и воздуха, лишение возможности зарабатывать на туризме, поглощение парниковых газов и многое другое", — резюмировал Егор Гринник.

Неизвестно, успеет ли Юрий Болоховец пожать плоды инвестиций в лесные автодороги. Ведь за контроль над лесной отраслью вступил народный депутат Украины Николай Тищенко. Весной Тищенко уже сумел лишить Болоховца поста главы Гослесагенства Украины.

В планах же народного избранника, как писал "Телеграф", может быть взятие под контроль Министерства экологии. Правда шансов на это у парламентария немного.