Политолог, директор экспертно-аналитического центра ДИАЛОГ Андрей Миселюк:

Печально известный народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко нашел новые возможности заработка и бесплатного пиара на всю Украину.

Тищенко показательно заявил, что объявляет борьбу с call-центрами, обвинив своего однопартийца в покровительстве этого бизнеса. После чего ворвался в офис, где расположилась IT-кампания, арендовавшая помещение у народного депутата "СН" Олега Семинского.

Там Тищенко начал угрожать и обвинять народного депутата Семинского в "крышевании" этой организации. Такую горячую новость приняли все украинские СМИ, поскольку скандал был масштабным. Но, как потом оказалось, Семинский отношения к этой компании не имел. Однако Тищенко получил пиар.

Историю можно было бы забыть, поскольку Тищенко не впервые создает громкие информационные "вбрасывания", если бы не появившиеся в сети аудио файлы. На аудио отчетливо слышно, как лицо, чей голос похож на Николая Тищенко, ведет переговоры о работе тех же call-центров. О том, как он может способствовать их процветанию, а также куда может завести и с кем познакомить "хозяев" нелегальных центров. При этом Тищенко не скрывает, что ему безразлично, с кем именно работать. Главное – чтобы платили и не "подставили" его, а он свою часть операции выполнит.

После прослушивания этих аудиозаписей становится ясно, что Тищенко под видом "борьбы" с call-центрами пытается построить новую схему для обогащения.

На аудио отчетливо слышно, как Николай Тищенко с собеседником ведет переговоры о работе тех же call-центров, как он может способствовать их процветанию, а также куда может завести и с кем познакомить "хозяев" нелегальных центров.

Прослушав все сказанное в аудио записях, становится ясно, что Тищенко под видом "борьбы" с call-центрами построил новую схему для обогащения, в которой жертвами показательных выступлений Тищенко с видео становятся те, кто отказывается с ним сотрудничать.