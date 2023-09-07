Нацполиция выбросила миллионы на дорогие фотокамеры: при чем тут нардеп Тищенко

Разница в цене может составить до 2,5 млн грн

В конце августа Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины признал победителем тендера на покупку 300 фотокамер Ricoh WG-80 ЧП-ФЛП Богдана Загиная. Согласно условиям тендера, в котором бизнесмен почему-то был единственным участником, он получит от госбюджета 6 млн 778 тыс. грн.

Богдан Загинай Источник - журналист Виталий Глагола

Об этом говорится в сообщении в системе госзакупок Prozorro. В тендере пыталось принять участие ООО "Панасистем", но не смогло, поскольку требовались документы, которые по мнению компании, являются дискриминационными и говорили о проведении тендера под "своего" поставщика. Но организаторы эту жалобу не удовлетворили.

Очевидно, что видеть Богдана Загиная победителем организаторы предпочли потому, что Нацполиция сотрудничает с ним уже не первый раз. По данным аналитической системы YouControl, до этого тендера Загинай уже получил из госбюджета 2 млн 174 тыс. грн, из них на структуры Национальной полиции (куда он в основном поставлял канцелярку и моющие принадлежности) пришлись 1 млн 876 тыс. грн. То есть, он уже не раз побеждает именно на аукционах в интересах НПУ и заработал на них 8,6 млн грн вместе с последним выигранным аукционом.

По условиям тендера средняя стоимость фотокамеры Ricoh WG-80 составила 22 593 гривны, в то время как в интернет-магазинах она сто́ит в полтора раза дешевле – от 14 220 гривен. То есть, правоохранители могли сэкономить примерно 2,5 млн грн, если бы купили фотокамеры в другом месте.

Помощники Николая Тищенко Источник - журналист Виталий Глагола

Такую разницу в закупочной цене журналист-расследователь Виталий Глагола объясняет статусом 23-летнего Богдана Загиная. Он является братом Юлии Загинай – помощницы одиозного нардепа Николая Тищенко. Ранее она работала хостес-администратором ресторана Тищенко "Сейф", а в 2020 году баллотировалась в депутаты Киеврады, но безуспешно.

Юлия Загинай

Отметим, что после скандала с отдыхом в Таиланде, закончившегося для политика исключением из партии "Слуга народа", он развил активную деятельность по взятию под контроль лесной отрасли и борьбы с call-центрами, на чем также можно заработать.