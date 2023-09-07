Нацполіція викинула мільйони на дорогі фотокамери: до чого тут нардеп Тищенко

Різниця в ціні може становити до 2,5 млн грн

Наприкінці серпня Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України визнав переможцем тендеру на купівлю 300 фотокамер Ricoh WG-80 ПП-ФОП Богдана Загіна. Згідно з умовами тендеру, в якому бізнесмен чомусь був єдиним учасником, він отримає від держбюджету 6 млн. 778 тис. грн.

Богдан Загінай Джерело – журналіст Віталій Глагола

Про це йдеться у повідомленні у системі держзакупівель Prozorro. У тендері намагалося взяти участь ТОВ "Панасистем", але не змогло, оскільки були потрібні документи, які на думку компанії, є дискримінаційними та говорили про проведення тендеру під "свого" постачальника. Але організатори цієї скарги не задовольнили.

Очевидно, що бачити Богдана Загіная переможцем організатори віддали перевагу тому, що Нацполіція співпрацює з ним уже не вперше. За даними аналітичної системи YouControl, до цього тендеру Загінай вже отримав з держбюджету 2 млн 174 тис. грн, з них на структури Національної поліції (куди він в основному постачав канцелярку та миючі приладдя) припало 1 млн 876 тис. грн. Тобто він уже не раз перемагає саме на аукціонах на користь НПУ і заробив на них 8,6 млн грн разом із останнім виграним аукціоном.

За умовами тендеру середня вартість фотокамери Ricoh WG-80 склала 22 593 гривні, тоді як в інтернет-магазинах вона коштує в півтора рази дешевше – від 14 220 гривень. Тобто правоохоронці могли заощадити приблизно 2,5 млн грн, якби купили фотокамери в іншому місці.

Помічники Миколи Тищенка Джерело – журналіст Віталій Глагола

Таку різницю у закупівельній ціні журналіст-розслідувач Віталій Глагола пояснює статусом 23-річного Богдана Загіна. Він є братом Юлії Загінай – помічниці одіозного нардепа Миколи Тищенка. Раніше вона працювала хостес-адміністратором ресторану Тищенка "Сейф", а 2020 року балотувалася у депутати Київради, але безуспішно.

Юлія Загінай

Зазначимо, що після скандалу з відпочинком у Таїланді, який закінчився для політика виключенням із партії "Слуга народу", він розвинув активну діяльність із взяття під контроль лісової галузі та боротьби з call-центрами, на чому також можна заробити.