"Золоті" овочерізки: суд у Києві виніс рішення по скандальній чиновниці

На підозрювану покладено низку процесуальних обов’язків

"Тендерна" чиновниця Дніпровської РДА Ольга Дроздова, якій у серпні оголосили про підозру у розтраті бюджетних за закупівлю золотих "овочерізок", усунули з посади. Також їй обрали запобіжний захід.

Так, за даними Київської міської прокуратури, 11 вересня суд застосував до фігурантки запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту терміном на два місяці. На той самий термін чиновницю було усунуто з посади.

"Крім того, на вказану особу покладено ряд процесуальних обов’язків, а саме прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого; повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування з працівниками фірми-постачальника; здати на зберігання документи, що дають право виїзду за кордон", — повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що керівник відділу Управління освіти Дніпровської РДА Ольгу Дроздову підозрюють у розтраті бюджетних коштів при закупівлі овочерізок для закладів громадського харчування в укриттях. Сума збитків становить близько 460 тис. грн. Саме вона була відповідальною за закупівлю, наприклад, скандальних овочерізок по 130 тисяч гривень.

Докладніше про пригоди Дроздової ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Також "Телеграф" писав, що раніше Дроздова фігурувала ще в кількох кримінальних провадженнях зі зловживань та розтрат.