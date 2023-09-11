"Золотые" овощерезки: суд в Киеве вынес решение по скандальной чиновнице

На подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей

"Тендерная" чиновница Днепровской РГА Ольга Дроздова, которой в августе объявили о подозрении в растрате бюджетных за закупки золотых "овощерезок", отстранили от должности. Также ей избрали меру пресечения.

Так, по данным Киевской городской прокуратуры, 11 сентября суд применил к фигурантке меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на два месяца. На тот же самый срок чиновница была отстранена от своей должности.

"Кроме того, на указанное лицо возложен ряд процессуальных обязанностей, а именно прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду; не отлучаться из населенного пункта, где она проживает, без разрешения следователя; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места своего жительства; воздерживаться от общения с работниками фирмы-поставщика; сдать на хранение документы, дающие право выезда за границу", — сообщили правоохранители.

Напомним, что руководитель отдела Управления образования Днепровской РГА Ольгу Дроздову подозревают в растрате бюджетных средств при закупке овощерезок для заведений общественного питания в укрытиях. Сумма ущерба составляет около 460 тыс. грн. Именно она была ответственна за закупку, например, скандальных овощерезок по 130 тысяч гривен.

Более подробно о похождениях Дроздовой вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Также "Телеграф" писал, что ранее Дроздова фигурировала еще в нескольких уголовных производствах по злоупотреблениям и растратам.