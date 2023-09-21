Ракетный удар по Киеву: разрушенные здания, сгоревшие автомобили и воронки (эксклюзивные фото последствий)

В Дарницком районе в результате падения обломков российских ракет произошел пожар, есть разрушения.

В ночь на четверг, 21 сентября, оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории нашей страны. Сильные взрывы во время воздушной тревоги прогремели в Черкасской, Хмельницкой, Винницкой, Ровенской и Львовской областях.

Очередная ночная атака врага принесла много разрушений и ранений. В частности, россияне целили и по Киеву. В результате ракетной атаки зафиксировано падение обломков сбитых целей в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Деснянском районах.

В Дарницком районе Киева обломки упали на станцию технического обслуживания, где возник пожар на площади 400 квадратных метров. Также повреждено здание профтехобразования, двухэтажный дом и автомобили.

В этом районе ранения получили семь человек, трое из них госпитализированы. Медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка (девочку). Они живут в доме рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте происшествия в Дарницком районе столицы и видел последствия ракетной атаки.

В Киеве упали обломки российских ракет

Произошел пожар на площади 400 квадратных метров

Воронка от падения обломков

В зданиях выбиты стекла

Также загорелись автомобили

Обломки вражеской ракеты

Обломки вражеской ракеты возле разрушенного здания

Следует отметить, что при отражении ракетной атаки по Киеву силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 враждебных целей, а в целом над Украиной – 36 ракет. Оккупанты запустили их из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района к западу от Энгельса.

Кроме того, как сообщили в "Укрэнерго", россияне возобновили удары по энергетическим объектам Украины. В результате атаки есть частичные обесточивания в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.