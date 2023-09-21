Удар по Украине: Залужный сообщил, сколько российских ракет сбито

Украинцы пережили очередной масштабный ракетный удар

Главнокомандующий ЗСУ Валерий Залужный сообщил, что ночью 21 сентября, около 3:40, российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Силами противовоздушной обороны было сбито 36 крылатых ракет.

Как сообщается в Telegram-канале Валерия Залужного, всего были зафиксированы пуски 43 крылатых ракет. Оккупанты запустили их с 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее Энгельса.

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"Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили по разным направлениям, постоянно меняя курс по маршруту. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожены 36 крылатых ракет", — сказано в сообщении.

Уточняется, что в отражении очередной ракетной атаки россии принимали участие зенитные ракетные войска и истребительная авиация Воздушных Сил. Кроме того, были задействованы подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства.

Также российская армия атаковала Харьков. В 6:00 россияне ударили по городу зенитными управляемыми ракетами С-300.

Напомним, 21 сентября россияне атаковали Украину двумя волнами ракет. Вскоре после того, как дали отбой воздушной тревоги, она была объявлена снова. Взрывы прогремели в Киевской, Черкасской, Львовской областях. В некоторых других регионах также было громко, работала ПВО.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 21 сентября россияне уничтожили под Киевом завод по производству популярного напитка Pepsi. Это произошло в городе Вишневое, Бучанского района.