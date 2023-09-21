В Украине повторно объявляли тревогу: какие регионы были под угрозой (обновлено)

Россияне второй раз за утро бьют ракетами по Украине

Утром 21 сентября россияне атакуют Украину ракетами. Объявлена уже вторая воздушная тревога — в 6:42 закончилась первая, а уже в 7:04 тревога снова начала распространяться по стране, работает ПВО.

Как сообщают в Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ и других мониторинговых источниках, причина – массированная атака российских ракет. Было запущено две волны.

8:39 На западе Украины был дан отбой воздушной тревоги. На востоке ее снова объявили. По данным ВС тревога связана с активностью вражеской тактической авиации.

Карта воздушных тревог по состоянию на 8:39

8:37 По данным одного из мониторинговых пабликов, во время второй ракетной атаки на Украину враг повторно применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/555/55, которые маневрировали в центральных и западных областях. По состоянию на данный момент борта Ту-95мс покинули пусковые рубежи.

Карта тревог по состоянию на 8:25

8:10 Начались отбои воздушной тревоги, опасность прошла для центральных и некоторых восточных областей. Запад Украины — ракетная угроза еще не миновала. Продолжается доразведка по ракетам.

8:05 По информации Воздушных сил, крылатая ракета врага продолжает движение в направлении Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

8:03 По данным мониторинговых групп, над Днепропетровщиной фиксируется не менее 4 БпЛА. Один разведывательный, остальные похожи на "шахеды". Угроза ракет — Хмельницкая, Черновицкая, Тернопольская, Ивано-Франковская области.

7:57 Ракета двигается в направлении Каменец-Подольского Хмельницкой области. В Воздушных силах призывают жителей пройти в укрытие. По состоянию на 8:01 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, кроме Одесской.

7:50 Ракеты маневрируют в Винницкой области. Есть угроза для западных областей – Винницкая, Хмельницкая, Черновицкая. Жителей призывают держаться подальше от объектов критической и военной инфраструктуры.

7:38 Мониторинги пишут, что по состоянию на этот момент ракеты летят через Черкасщину по западной траектории, их немного. Есть ракетная опасность для Черкасской и Винницкой областей.

" Все крылатые ракеты переместились на Черкасщину и двигаются в направлении Винницкой области. Ночной сценарий", — говорится в сообщении.

7:35 Тревога распространилась также на Винницкую и Житомирскую области. Сообщается о работе ПВО в Черкассах.

Карта тревог по состоянию на 7:35

7:29 Первая группа ракет – угроза для Черниговской и Киевской областей. Пока эта группа не направляется в сторону Киева. Вторая группа двигается в направлении Кировоградской и Черкасской областей, сообщают мониторинговые паблики.

7:17 По данным мониторингов, две группы неустановленных ракет зашли в воздушное пространство Днепропетровской и Сумской областей. Направление – г. Днепр, Полтавщина, Черниговщина. Ракеты маневрируют и изменяют направление движения. Есть также угроза Киевщине и Кировоградщине.

Как сообщал "Телеграф", в результате массированного удара по Украине рано утром 21 сентября есть разрушение в Черкассах. Там из-за падения обломков пострадали здания в центральной части города.