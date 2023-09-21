Ракетний удар по Києву: зруйновані будівлі, згорілі автомобілі та вирви (ексклюзивні фото наслідків)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1641
У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків російских ракет сталася пожежа, є руйнування.
У ніч на четверг, 21 вересня, окупанти завдали масованого ракетного удару по території нашої країни. Потужні вибухи під час повітряної тривоги прогриміли в Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій, Рівненській та Львівській областях.
Чергова нічна атака ворога принесла багато руйнувань та поранень. Зокрема, росіяни цілили і по Києву. Внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння уламків збитих цілей в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах.
У Дарницькому районі Києва уламки впали на станцію технічного обслуговування, де виникла пожежа на площі 400 квадратних метрів.Також пошкоджено заклад профтехосвіти, двоповерховий будинок та автомобілі.
У цьому районі поранення отримали семеро людей, троє з них госпіталізовані. Медики госпіталізували 18-ти річну дівчину та 9-ти річну дитину (дівчинку). Вони мешкають у будинку поруч з інфраструктурним обʼєктом, куди впали уламки.
Кореспондент "Телеграфу" побував на місці події в Дарницькому районі столиці та бачив наслідки ракетної атаки.
Слід відзначити, що під час відбиття ракетної атаки по Києві силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей, а загалом над Україною – 36 ракет. Окупанти запустили їх з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району на захід від Енгельса.
Крім того, як повідомили в "Укренерго", росіяни відновили удари по енергетичних об’єктах України. В результаті атаки є часткові знеструмлення у Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.