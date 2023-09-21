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Ракетний удар по Києву: зруйновані будівлі, згорілі автомобілі та вирви (ексклюзивні фото наслідків)

Автор
Тетяна Гулевата Тетяна Гулевата
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У Києві впали уламки російських ракет Новина оновлена 21 вересня 2023, 12:32
У Києві впали уламки російських ракет. Фото Телеграф

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків російских ракет сталася пожежа, є руйнування.

У ніч на четверг, 21 вересня, окупанти завдали масованого ракетного удару по території нашої країни. Потужні вибухи під час повітряної тривоги прогриміли в Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій, Рівненській та Львівській областях.

Чергова нічна атака ворога принесла багато руйнувань та поранень. Зокрема, росіяни цілили і по Києву. Внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння уламків збитих цілей в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах.

У Дарницькому районі Києва уламки впали на станцію технічного обслуговування, де виникла пожежа на площі 400 квадратних метрів.Також пошкоджено заклад профтехосвіти, двоповерховий будинок та автомобілі.

У цьому районі поранення отримали семеро людей, троє з них госпіталізовані. Медики госпіталізували 18-ти річну дівчину та 9-ти річну дитину (дівчинку). Вони мешкають у будинку поруч з інфраструктурним обʼєктом, куди впали уламки.

Кореспондент "Телеграфу" побував на місці події в Дарницькому районі столиці та бачив наслідки ракетної атаки.

Ракетний удар по Києву - наслідки падіння уламків ракети
У Києві впали уламки російських ракет
Ракетний удар по Києву - наслідки падіння уламків ракети
Сталася пожежа на площі 400 квадратних метрів
Ракетний удар по Києву - наслідки падіння уламків ракети
Вирва від падіння уламків
Ракетний удар по Києву - наслідки падіння уламків ракети
Пошкоджено будівлі
Ракетний удар по Києву - наслідки падіння уламків ракети
Також загорілися автомобілі
Ракетний удар по Києву - наслідки падіння уламків ракети
Ракетний удар по Києву - наслідки падіння уламків ракети
Уламки ворожої ракети
Ракетний удар по Києву - наслідки падіння уламків ракети
Уламки ворожої ракети біля зруйнованої будівлі

Слід відзначити, що під час відбиття ракетної атаки по Києві силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей, а загалом над Україною – 36 ракет. Окупанти запустили їх з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району на захід від Енгельса.

Крім того, як повідомили в "Укренерго", росіяни відновили удари по енергетичних об’єктах України. В результаті атаки є часткові знеструмлення у Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Теги:
#Київ #Дарницький район #Ракетна атака