Ракетний удар по Києву: зруйновані будівлі, згорілі автомобілі та вирви (ексклюзивні фото наслідків)

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків російских ракет сталася пожежа, є руйнування.

У ніч на четверг, 21 вересня, окупанти завдали масованого ракетного удару по території нашої країни. Потужні вибухи під час повітряної тривоги прогриміли в Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій, Рівненській та Львівській областях.

Чергова нічна атака ворога принесла багато руйнувань та поранень. Зокрема, росіяни цілили і по Києву. Внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння уламків збитих цілей в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах.

У Дарницькому районі Києва уламки впали на станцію технічного обслуговування, де виникла пожежа на площі 400 квадратних метрів.Також пошкоджено заклад профтехосвіти, двоповерховий будинок та автомобілі.

У цьому районі поранення отримали семеро людей, троє з них госпіталізовані. Медики госпіталізували 18-ти річну дівчину та 9-ти річну дитину (дівчинку). Вони мешкають у будинку поруч з інфраструктурним обʼєктом, куди впали уламки.

Кореспондент "Телеграфу" побував на місці події в Дарницькому районі столиці та бачив наслідки ракетної атаки.

У Києві впали уламки російських ракет

Сталася пожежа на площі 400 квадратних метрів

Вирва від падіння уламків

Пошкоджено будівлі

Також загорілися автомобілі

Уламки ворожої ракети

Уламки ворожої ракети біля зруйнованої будівлі

Слід відзначити, що під час відбиття ракетної атаки по Києві силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей, а загалом над Україною – 36 ракет. Окупанти запустили їх з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району на захід від Енгельса.

Крім того, як повідомили в "Укренерго", росіяни відновили удари по енергетичних об’єктах України. В результаті атаки є часткові знеструмлення у Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.