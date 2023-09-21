Удар по Киеву: разрушения есть в двух районах, стали известны последствия (видео)

Среди пострадавших — девятилетняя девочка

Рано утром в четверг, 21 сентября, в ходе масштабной ракетной атаки на Украину, россияне ракетами ударили по Киеву. Над городом было сбито более 20 вражеских целей, обломки ракет рухнули в нескольких районах столицы.

О последствиях атаки сообщает КГВА. Уточняется, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину, по состоянию на 9:00 21 сентября, в столице прозвучало 870 тревог.

Дарницкий район. Обломки ракеты упали на нежилое здание, без возгорания. Также — на станцию технического обслуживания, где возник пожар на площади 400 квадратных метров и загорелись припаркованные автомобили. Кроме того, повреждены окна двухэтажного общежития.

Пострадали семь человек, среди которых девочка 9 лет. Практически у всех — резаные раны. Троих людей были госпитализированы. Остальные получили медицинскую помощь на месте. Предварительно угрозы для жизни у пострадавших нет.

UPD. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе, где в результате падения обломков была повреждена газовая труба, также выбило окна в общежитии рядом. Медики госпитализируют 16-летнюю девушку с острой реакцией на стресс.

Шевченковский район. В результате атаки повреждена газовая труба без возгорания. В жилом доме взрывной волной выбиты двери и повреждены окна. Кроме того, повреждены окна в нежилом многоэтажном здании. Информация по пострадавшим отсутствует.

"Информация предварительная, данные оперативного сведения обновляются", — отметили в КГВА.

Ранее "Телеграф" публиковал фото последствий ракетного удара по Киеву и области ранним утром 21 сентября. На снимках — поврежденные жилые и нежилые здания.