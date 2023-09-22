Реальные цены на квартиры в Киеве: "Бизнес-Телеграф" выяснил, сколько стоит жилье в столице

Цены на квартиры в объявлениях и по итогам реальных сделок — две большие разницы

В последнее время разрыв между "хотилками" продавцов и суммами, которые они в результате получают на руки, заметно увеличился. "Торг может достигать и 50%", — говорит столичный риэлтор Ирина Луханина.

Риэлтор Юлия Войналович недавно выложила в своем Instagram реальные цены на квартиры в Киеве по итогам летних сделок купли-продажи. "Бизнес-Телеграф" обратился к ее коллегам с просьбой подтвердить или опровергнуть цифры. Реальные цены смотрятся реально. "Ценники сильно усреднены, но в целом реальны", — отмечает Луханина. Правда, с некоторыми объектами есть нюансы. "Соглашений по Киеву в принципе немного, но то, что продается, примерно так и стоит", — добавляет эксперт столичного рынка недвижимости Михаил Артюхов.

Итак, сколько реально стоит квартира в Киеве. Цены в долларах, ведь такая традиция сложилась на столичном рынке недвижимости. Там, где нет комментариев, оба эксперта более или менее согласны с цифрой.

Дарницкий район

Старый фонд

2-комнатная под капремонт – 52 500. Здесь Луханина делает уточнение: на самом деле можно найти квартиру и значительно дешевле – от 40 000.

2-комнатная с ремонтом — 55 000

Новый фонд

1-комнатная большая с ремонтом — 74 500

2-комнатная без ремонта — 90 000

2-комнатная с ремонтом в ЖК — 105-115 000

Деснянский район

Старый фонд

1-комнатная "гостиница" без ремонта — 30 000

2-комнатная в жилом состоянии – 53 000. В этой категории, по словам Луханиной, нижняя планка – от 46 000 долларов. Правда, все зависит от того, что вкладывать в понятие "жилищного состояния".

4-комнатная под капремонт на последнем этаже 16-этажки – 55 000.

Днепровский район

Старый фонд

3-комнатная под ремонт -53-60 000 долларов

Новый фонд

1-комнатная с ремонтом в ЖК — 73 000 долларов

Оболонский район

Старый фонд

1-комнатная "гостиница" под ремонт — 41 000 долларов

1-комнатная под ремонт — 42 000 долларов

3-комнатная под ремонт – 50 000. Луханина считает, что покупателю повезло. Найти трехкомнатные по 50 000 на Оболони – большая удача. Средние цены даже с большим торгом – до 60 000 долларов.

Новый фонд

2-комнатная с ремонтом в ЖК — 130 -189 000

Подольский район

Старый фонд

1-комнатная с ремонтом — 58 000

2-комнатная без ремонта — 53 000

По словам Луханиной, такие цены – на квартиры в дальних частях Подольского района. В частности, Виноградари. На метро Тараса Шевченко единица в хрущевке будет стоить в среднем 62 000, а полноценная однокомнатная – до 70 000. На Сагайдачного однокомнатная может стоить 90 000 и больше уже с хорошим торгом.

Новый фонд

1-комнатная с ремонтом в ЖК — 61-75 000

1-комнатная без ремонта в ЖК — 48-61 000

Соломенский район

Старый фонд

1-комнатная с ремонтом — 68 000

Шевченковский район

Старый фонд

1-комнатная гостинка под ремонт — 18 500

Святошинский район

Новый фонд

1-комнатная с ремонтом в ЖК — 65 000

Голосеевский район

Новый фонд

2-комнатная с ремонтом в ЖК — 125-150 000

3-комнатная с ремонтом в ЖК — 215 000

По словам Ирины Луханиной, основные сделки купли-продажи жилья в Киеве сейчас фиксируются в эконом-сегменте – до 50-70 тысяч долларов. "В эту категорию попадают квартиры, которые люди оформляют под льготную ипотеку в рамках госпрограммы єОселя. Правда, продавать квартиры под такие кредиты хотят далеко не все собственники, поскольку деньги за жилье поступают на счет в гривнах, можно снимать не больше чем по 100 000 в день.То есть, чтобы конвертировать сумму в валюту, может потребоваться до двух месяцев, и непонятно, что за это время произойдет с курсом. как те, кто приходит со своими сбережениями", — рассказала Луханина.

Квартир на продажу в Киеве сейчас очень много, и хозяева готовы хорошо уступать цену. Луханина говорит, что могут сбросить и 50%, особенно если это срочная продажа.

Многие покупатели начинают разговор с вопроса о скидках, и предлагают свой максимальный бюджет. "Например, мы выставили объект за 210 000, потенциальные покупатели предложили 160 и только после этого были готовы прийти на просмотр", — говорит Луханина. Эту квартиру пока не продали.