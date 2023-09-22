Реальні ціни на квартири в Києві: "Бізнес-Телеграф" з’ясував, скільки коштує житло в столиці

Ціни на квартири в оголошеннях та за підсумками реальних угод — дві великі різниці

Останнім часом розрив між "хотілками" продавців та сумами, які вони в результаті отримують на руки, помітно збільшився. "Торг може сягати і 50%", — каже столичний ріелтор Ірина Луханіна.

Ріелтор Юлія Войналович нещодавно виклала у своєму Instagram реальні ціни на квартири у Києві за підсумками літніх угод купівлі-продажу. "Бізнес-Телеграф" звернувся до її колег з проханням підтвердити чи спростувати цифри. Реальні ціни виглядають реально. "Цінники сильно усереднені, але загалом реальні", — зазначає Луханіна. Щоправда, з деякими об'єктами є нюанси. "Угод по Києву в принципі небагато, але те, що продається, приблизно так і коштує", — додає експерт столичного ринку нерухомості Михайло Артюхов.

Отже, скільки реально коштує квартира у Києві. Ціни в доларах, адже така традиція склалась на столичному ринкові нерухомості. Там, де немає коментарів, обидва експерти більш-менш згодні з цифрою.

Дарницький район

Старий фонд

2-кімнатна під капремонт — 52 500. Тут Луханіна робить уточнення: насправді можна знайти квартиру й значно дешевше – від 40 000.

2-кімнатна з ремонтом — 55 000

Новий фонд

1-кімнатна велика з ремонтом — 74 500

2-кімнатна без ремонту — 90 000

2-кімнатна з ремонтом у ЖК — 105-115 000

Деснянський район

Старий фонд

1-кімнатна "готелька" без ремонту — 30 000

2-кімнатна у житловому стані – 53 000. У цій категорії, за словами Луханіної, нижня планка – від 46 000 доларів. Щоправда, все залежить від того, що вкладати у поняття "житлового стану".

4-кімнатна під капремонт на останньому поверсі 16-поверхівки — 55 000.

Дніпровський район

Старий фонд

3-кімнатна під ремонт -53-60 000 доларів

Новий фонд

1-кімнатна з ремонтом у ЖК — 73 000 доларів

Оболонський район

Старий фонд

1-кімнатна "готелька" під ремонт — 41 000 доларів

1-кімнатна під ремонт — 42 000 доларів

3-кімнатна під ремонт – 50 000. Луханіна вважає, що покупцеві пощастило. Знайти трикімнатні по 50 000 на Оболоні — велика удача. Середні ціни навіть із великим торгом — до 60 000 доларів.

Новий фонд

2-кімнатна з ремонтом у ЖК — 130 -189 000

Подільський район

Старий фонд

1-кімнатна з ремонтом — 58 000

2-кімнатна без ремонту — 53 000

За словами Луханіної, такі ціни – на квартири в "далеких" частинах Подільского району. Зокрема, Виноградарі. На метро Тараса Шевченка одиничка в хрущовці коштуватиме в середньому 62 000, а повноцінна однокімнатна- до 70 000. На Сагайдачного однокімнатна може коштувати 90 000 і більше вже з хорошим торгом.

Новий фонд

1-кімнатна з ремонтом у ЖК — 61-75 000

1-кімнатна без ремонту в ЖК — 48-61 000

Солом'янський район

Старий фонд

1-кімнатна з ремонтом — 68 000

Шевченківський район

Старий фонд

1-кімнатна гостинка під ремонт — 18 500

Святошинський район

Новий фонд

1-кімнатна з ремонтом у ЖК — 65 000

Голосіївський район

Новий фонд

2-кімнатна з ремонтом у ЖК — 125-150 000

3-кімнатна з ремонтом у ЖК — 215 000

За словами Ірини Луханіної, основні угоди купівлі-продажу житла у Києві зараз фіксуються в економ-сегменті – до 50-70 000 доларів. "До цієї категорії потрапляють квартири, які люди оформлюють під пільгову іпотеку в рамках держпрограми єОселя. Щоправда, продавати квартири під такі кредити хочуть далеко не всі власники, оскільки гроші за житло надходять на рахунок у гривнях, можна знімати не більше ніж по 100 000 на день. Тобто, щоб конвертувати суму у валюту, може знадобитися до двох місяців, і незрозуміло, що за цей час станеться з курсом. Але по квартирах під іпотеку, як правило, менший торг — покупці не так сильно вибивають знижки, як ті, хто приходить зі своїми заощадженнями", — розповіла Луханіна.

Квартир на продаж у Києві зараз дуже багато, і господарі готові добре поступатися в ціні. Луханина каже, що можуть скинути і 50%, особливо якщо це терміновий продаж.

Багато покупців починають розмову з питання щодо знижок, і пропонують свій максимальний бюджет. "Наприклад, ми виставили об'єкт за 210 000, потенційні покупці запропонували 160, і лише після цього були готові прийти на перегляд", — каже Луханіна. Цю квартиру поки не продали.