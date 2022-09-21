Ціни на житло в Києві різко впали: що сталося

Як не дивно, ціни в Києві не йдуть вгору, а орендувати дешево можна навіть 3-кімнатну квартиру

Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну в столиці та країні ситуація з орендою нерухомості стала вкрай нестабільна. Якщо в перший місяць війни попит на житло в Києві різко впав, то коли в квітні російські війська вийшли з регіону, охочих зняти помешкання почало ставати все більше.

Згідно з аналізом bird, показники попиту на оренду житла в столиці зараз дорівнюють 120% порівняно з періодом до 24 лютого. Це сталося у зв'язку з тим, що люди активно повертаються до столиці та перебираються до Києва з інших регіонів, які наразі є окупованими чи знаходяться поблизу лінії розмежування. При цьому ціни сильно не зросли та підвищилася оренда лише на 2 та 3-кімнатні квартири. Ціни на оренду 1-кімнатних квартир поки що тримаються на одному рівні.

Зміна попиту на оренду в Києві

Якщо перед 24 лютого однокімнатну квартиру в Києві можна було орендувати приблизно за 13 тисяч гривень, то вже зараз, у вересні, це можна зробити за приблизно за 9 тис. грн.

Оренда 1-кімнатної квартири в Києві

Ситуація з двокімнатними квартирами трохи інша. Ціни на них впали ще більше. Якщо в лютому орендодавці брали близько 21 тисяч гривень за них, зараз за оренду такої квартири просять 14 тисяч гривень.

Оренда 2-кімнатної квартири в Києві

Ще більш різко впали ціни на трьокімнатні квартири. Раніше охочі знімали їх приблизно за 46 тисяч гривень — зараз вони коштують 20 тисяч за місяць оренди.

Оренда 3-кімнатної квартири в Києві

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у місті Львів ціни на оренду квартир, хостелів та кімнат також змінилися — найдешевше житло тепер можна знайти за 200 гривень за ніч.