Ціни на житло в Києві різко впали: що сталося
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Як не дивно, ціни в Києві не йдуть вгору, а орендувати дешево можна навіть 3-кімнатну квартиру
Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну в столиці та країні ситуація з орендою нерухомості стала вкрай нестабільна. Якщо в перший місяць війни попит на житло в Києві різко впав, то коли в квітні російські війська вийшли з регіону, охочих зняти помешкання почало ставати все більше.
Згідно з аналізом bird, показники попиту на оренду житла в столиці зараз дорівнюють 120% порівняно з періодом до 24 лютого. Це сталося у зв'язку з тим, що люди активно повертаються до столиці та перебираються до Києва з інших регіонів, які наразі є окупованими чи знаходяться поблизу лінії розмежування. При цьому ціни сильно не зросли та підвищилася оренда лише на 2 та 3-кімнатні квартири. Ціни на оренду 1-кімнатних квартир поки що тримаються на одному рівні.
Якщо перед 24 лютого однокімнатну квартиру в Києві можна було орендувати приблизно за 13 тисяч гривень, то вже зараз, у вересні, це можна зробити за приблизно за 9 тис. грн.
Ситуація з двокімнатними квартирами трохи інша. Ціни на них впали ще більше. Якщо в лютому орендодавці брали близько 21 тисяч гривень за них, зараз за оренду такої квартири просять 14 тисяч гривень.
Ще більш різко впали ціни на трьокімнатні квартири. Раніше охочі знімали їх приблизно за 46 тисяч гривень — зараз вони коштують 20 тисяч за місяць оренди.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, у місті Львів ціни на оренду квартир, хостелів та кімнат також змінилися — найдешевше житло тепер можна знайти за 200 гривень за ніч.