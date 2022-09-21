Цены на жилье в Киеве резко упали: что произошло

Как ни странно, цены в Киеве не идут вверх, а арендовать по дешевке можно даже 3-комнатную квартиру

В результате полномасштабного вторжения россии в Украину в столице и стране ситуация с арендой недвижимости стала крайне нестабильной. Если в первый месяц войны спрос на жилье в Киеве резко упал, то когда в апреле российские войска вышли из региона, желающих снять жилье стало становиться все больше.

Согласно анализу bird, показатели спроса на аренду жилья в столице сейчас равняются 120% по сравнению с периодом до 24 февраля. Это произошло в связи с тем, что люди активно возвращаются в столицу и перебираются в Киев из других регионов, которые сейчас оккупированы или находятся вблизи линии разграничения. При этом цены сильно не выросли и повысилась аренда всего на 2 и 3-комнатные квартиры. Цены на аренду 1-комнатных квартир пока держатся на одном уровне.

Изменение спроса на аренду в Киеве

Если перед 24 февраля однокомнатную квартиру в Киеве можно было арендовать примерно за 13 тысяч гривен, то уже сейчас, в сентябре, это можно сделать примерно за 9 тыс. грн.

Аренда: 1-комнатная квартира в Киеве

Ситуация с двухкомнатными квартирами несколько иная. Цены на них упали еще больше. Если в феврале арендодатели брали около 21 тысячи гривен за них, сейчас за аренду такой квартиры просят 14 тысяч гривен.

Аренда 2-комнатной квартиры в Киеве

Еще более резко упали цены на трехкомнатные квартиры. Раньше желающие снимали их примерно за 46 тысяч гривен – сейчас они стоят 20 тысяч в месяц аренды.

Аренда 3-комнатной квартиры в Киеве

Как сообщал "Телеграф" ранее, в городе Львов цены на аренду квартир, хостелов и комнат также изменились — самое дешевое жилье теперь можно найти за 200 гривен за ночь.