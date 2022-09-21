Цены на жилье в Киеве резко упали: что произошло
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Как ни странно, цены в Киеве не идут вверх, а арендовать по дешевке можно даже 3-комнатную квартиру
В результате полномасштабного вторжения россии в Украину в столице и стране ситуация с арендой недвижимости стала крайне нестабильной. Если в первый месяц войны спрос на жилье в Киеве резко упал, то когда в апреле российские войска вышли из региона, желающих снять жилье стало становиться все больше.
Согласно анализу bird, показатели спроса на аренду жилья в столице сейчас равняются 120% по сравнению с периодом до 24 февраля. Это произошло в связи с тем, что люди активно возвращаются в столицу и перебираются в Киев из других регионов, которые сейчас оккупированы или находятся вблизи линии разграничения. При этом цены сильно не выросли и повысилась аренда всего на 2 и 3-комнатные квартиры. Цены на аренду 1-комнатных квартир пока держатся на одном уровне.
Если перед 24 февраля однокомнатную квартиру в Киеве можно было арендовать примерно за 13 тысяч гривен, то уже сейчас, в сентябре, это можно сделать примерно за 9 тыс. грн.
Ситуация с двухкомнатными квартирами несколько иная. Цены на них упали еще больше. Если в феврале арендодатели брали около 21 тысячи гривен за них, сейчас за аренду такой квартиры просят 14 тысяч гривен.
Еще более резко упали цены на трехкомнатные квартиры. Раньше желающие снимали их примерно за 46 тысяч гривен – сейчас они стоят 20 тысяч в месяц аренды.
Как сообщал "Телеграф" ранее, в городе Львов цены на аренду квартир, хостелов и комнат также изменились — самое дешевое жилье теперь можно найти за 200 гривен за ночь.