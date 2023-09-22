Вогонь охопив майже всю будівлю, здійнявся величезний стовп диму: у Києві спалахнула потужна пожежа (відео)

Про вибухи перед займанням не повідомлялося

Вранці у п’ятницю, 22 вересня, у Києві спалахнула масштабна пожежа. На вулиці Райдужній, за попередніми даними, спалахнув сервісний центр.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, пожежники вже на місці. Причини займання поки що невідомі.

Варто зазначити, що інформації від влади про причини пожежі наразі немає. Не повідомлялося також про будь-які вибухи, тривогу у Києві також не оголошено.

Як видно на кадрах з місця, вогонь охопив практично всю одноповерхову споруду, палає вже дах будівлі. На місці виникло сильне задимлення, стовп густого чорного диму здіймається в небо.

Нагадаємо, днем раніше, 21 вересня, у Києві також палали пожежі. Вони стали наслідком російських ракетних ударів. У Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах впали уламки ракет, збитих українською ППО. У Дарницькому районі столиці уламки впали на станцію технічного обслуговування, де виникла пожежа на площі 400 квадратних метрів. Також пошкоджено будівлю профтехосвіти, двоповерховий будинок та автомобілі. Поранення отримали семеро людей, трьох із них госпіталізували. Медики госпіталізували 18-річну дівчину та 9-річну дитину (дівчинку).

Як раніше розповідав "Телеграф", під Києвом місцева влада вирішила відремонтувати одну з автошляхів. Проте нове асфальтове покриття на вулиці Кучанській, що у Софіївській Борщагівці, не протрималося й кількох тижнів.