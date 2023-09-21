"Переповнені школи — це гарно": що в КОВА думають про 17 перших класів у школі під Києвом

На думку очільника КОВА, якщо школи переповнені, то люди повертаються на Київщину

Ситуація з переповненістю шкіл у передмістях Києва залишається напруженою вже не перший рік. Зокрема, в селі Софіївська Борщагівка у місцевий ліцей, що є єдиним комунальним закладом загальної середньої освіти, цього навчального року набрали 17 перших класів!

Чому так сталося і як влада області збирається вирішувати проблему шкіл, що тріщать по швах? Про це в бліц-інтерв’ю "Телеграфу" розповів очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

— Раніше в КОВА повідомляли, що в навчальних закладах області діють 1200 укриттів. А чи вистачає в них місця всім учням?

— За 2022-2023 рік ми відновили, побудували і зробили ремонти у майже 900 укриттях. Зараз продовжуються ремонти та будівельні роботи ще по 68 укриттях. Однак не всі укриття повноцінно закривають необхідність. Недавно ми відкривали нове укриття у Білогородці (село у Київській області. — Ред.), і там можуть навчатися в школі 800 дітей, але укриття вміщує 400 учнів. Тому школа проводить навчання у дві зміни, щоб було комфортно у разі тривоги. Тому в тих школах, де укриття не вміщують повноцінно всіх дітей, там навчання у другу зміну.

— Але навіть якщо навчання організовано у дві зміни, укриття все одно не вміщують всіх дітей. Наприклад, "Софіївсько-Борщагівський ліцей", де набрали 17 перших класів. КОВА має якісь важелі впливу на сільраду, щоб багаторічна проблема переповненості шкіл нарешті була вирішена?

— Щоб відповісти ґрунтовно і комплексно, нам потрібно вивчити це питання, в чому проблематика і будемо розбиратись.

— Та очевидно, ви ж знаєте, що школи в області переповнені…

— Це як подивитись… Ми почали офлайн навчання повноцінно за завданням президента. І якщо діти пішли в школу, а вони переповнені, то, з одного боку, це гарно. З іншого — потрібно спроможності навчальної системи збільшувати, а для цього потрібні фінанси.

Для початку нам потрібно відновити всі 238 пошкоджених і зруйнованих навчальних закладів. І на сьогодні ми вже відновили 193 з них. Залишилось трохи, щоб ми відновили всі заклади на 100%. Після відновлення і після перемоги будемо робити все необхідне, щоб збільшити нашу навчальну систему.

Якщо ж є багаті громади, як у Софіївській Борщагівці, яка може вкладати кошти в розвиток навчальної системи, ми будемо відповідно до закону впливати на них, щоб вони переглядали і здійснювали свої дії щодо збільшення навчальної системи. До речі, Софіївська Борщагівка недавно купила дитячий садочок, тобто вона вкладає гроші в майбутнє нашої нації, наших дітей.

— Кошти з обласного бюджету на це можуть виділяти?

— У нас пройшла децентралізація і громади здійснюють свою діяльність самостійно. Та авжеж ми їх спонукаємо. Наприклад, у [Софіївській] Борщагівці не у всіх навчальних закладах є укриття і правило "двох стін" з 1 жовтня діяти не буде. Тому потрібно спочатку збільшувати кількість укриттів в [існуючих] навчальних закладах, а потім будувати нові.

Що стосується обласного бюджету, то ми зараз думаємо, в першу чергу, про відбудову і відновлення всіх навчальних закладів і житла, щоб наші люди повернулися. Тому пріоритетність: житло і відбудова навчальних закладів.

— Яка готовність Київщини до зимового періоду?

— До 1 жовтня ми будемо повністю готові, щоб у людей було тепло і світло. Енергетична система у нас повністю готова до зими і ми робимо все необхідне для захисту всіх енергетичних об’єктів від обстрілів ракетами та "Шахедами". Це основна задача, тому що сама енергетична система готова до зими і працює.