"Стратегія проста – виграти війну": міністр освіти пояснив, чого чекати від нового навчального року

Поки ЗСУ звільняють від ворога наші території, МОН мусить дбати про укриття і організацію онлайн-навчання

До початку нового навчального року 2023-2024 залишилися лічені дні. Це другий рік для українських учнів в умовах великої війни. Чого від нього чекати? Чи вистачить всім підручників, особливо базовій школі НУШ? Чи вистачить педагогів, зважаючи на мільйони біженців за кордоном?

На ці запитання в бліц-інтерв’ю "Телеграфу" відповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

— Яка все ж таки ситуація зараз з підручниками НУШ для базової школи? Вони нарешті будуть?

— Так, вони будуть. На сьогодні підручники на 85-90% доставлені до регіонів, в залежності від області. Вже відбувається доставка підручників до шкіл і там підручники НУШ значною мірою ми забезпечили.

— Але ж "значною мірою" — то не всі…

— Сьогодні ми працюємо з урядом над додатковим фінансуванням, щоб стовідсотково забезпечити заклади освіти підручниками НУШ. Це пріоритет і уряд цього пріоритету дотримується.

— До 1 вересня стовідсоткового забезпечення підручниками НУШ все ж не буде?

— До 1 вересня буде поставлено 100% підручників, які вже надруковані. Це 66% від всіх підручників, які взагалі потрібні по НУШ і вони будуть в школах.

— Чи існує в МОН якась стратегія повернення українських педагогів після війни? Навіть приватні школи, де зарплата вища, не можуть знайти вчителів, тому що багато людей виїхало. Як повертати?

— Насправді це біда. І ми маємо проблеми як у вищій освіті, так і в загальній середній, хоча там вона дещо менша. Та ситуація ця має позитивну динаміку: ми сьогодні маємо дуже високий відсоток повернення українців.

Та, звісно, стратегія дуже проста – виграти війну. Створити безпечні умови для життя в Україні. Це ключове і головне, і цією стратегією зараз займаються ЗСУ. Та з іншого боку, звісно укриття, звісно організація нормального онлайн-навчання, бо навіть якщо наших вчителів нема тут, вони повинні бути включені до процесу, не залишати свої колективи і працювати в тих школах, де здійснюється онлайн-навчання.

— Щодо проекту президентського університету, який був започаткований за часів вашого попередника. Він буде?

— Нічого не скажу, бо не знаю, що з цим відбувається. Взагалі. Воно десь затихло.