"Стратегия проста – выиграть войну": министр образования объяснил, чего ждать от нового учебного года

Пока ВСУ освобождают от врага наши территории, МОН должен заботиться об укрытиях и организации онлайн-обучения

До начала нового учебного года 2023-2024 остались считанные дни. Это второй год для украинских учащихся в условиях большой войны. Чего от него ждать? Хватит ли всем учебников, особенно в базовой школе НУШ? Хватит ли педагогов, учитывая миллионы беженцев за границей?

На эти вопросы в блиц-интервью "Телеграфу" ответил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

— Какая ситуация сейчас с учебниками НУШ для базовой школы? Они, наконец, будут?

– Да, они будут. На сегодняшний день учебники на 85-90% доставлены в регионы, в зависимости от области. Уже идет доставка учебников в школы и там учебники НУШ в значительной степени мы обеспечили.

— Но ведь "в значительной степени" — это не все…

— Сегодня мы работаем с правительством над дополнительным финансированием, чтобы полностью обеспечить учебные заведения учебниками НУШ. Это приоритет и правительство этого приоритета придерживается.

— До 1 сентября стопроцентное обеспечение учебниками НУШ все же не будет?

— До 1 сентября будет поставлено 100% уже напечатанных учебников. Это 66% всех учебников, которые вообще нужны по НУШ и они будут в школах.

— Существует ли у МОН какая-то стратегия возвращения украинских педагогов после войны? Даже частные школы, где зарплата выше, не могут найти учителей, потому что многие уехали. Как возвращать?

– На самом деле это беда. И мы имеем проблемы как в высшем образовании, так и в общем среднем, хотя там они несколько меньше. Но ситуация эта имеет положительную динамику: у нас сегодня очень высокий процент возвращения украинцев.

Но, конечно, стратегия очень проста – выиграть войну. Создать безопасные условия жизни в Украине. Это ключевое и главное, и этой стратегией сейчас занимаются ВСУ. Но с другой стороны, конечно укрытие, конечно, организация нормального онлайн-обучения, потому что даже если наших учителей нет здесь, они должны быть включены в процесс, не покидать свои коллективы и работать в тех школах, где осуществляется онлайн-обучение.

— Что касается проекта президентского университета, который был начат во времена вашего предшественника. Он будет?

— Ничего не скажу, потому что не знаю, что с этим происходит. Вообще. Он где-то затих.