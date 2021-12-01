Владимир Зеленский четко дал понять, что вновь собирается баллотироваться в президенты

Президент в день обещанного государственного переворота обратился с посланием к парламенту.

Хотя на самом деле, общался гарант не с народными депутатами, которых в своей речи почти и не вспомнил, а с народом, которому в стиле своих предшественников перечислил все достижения за прошлые годы и обрисовал планы на будущее.

В общем, своим обращением фактически начал активную предвыборную риторику перед походом на второй президентский срок.

Предвыборная кампания началась

Владимир Зеленский обратился к парламенту, сразу обрисовав, что хочет изменить формат общения и разговаривать не с депутатами, а с народом, что однозначно дало понять: Зеленский уже начинает использовать все публичные площадки для предвыборной кампании, несмотря на то, что буквально недавно "отметил" пресс-марафоном экватор своей каденции.

И хотя четко о своем походе на второй срок президент еще не озвучил, по многим его заявлениям можно сделать вывод, что это уже решенный вопрос.

"Перемоги" Зеленского

Да и сам "разговор" был об одних "перемогах" президента и его команды, хотя многое — это либо наработки исполнительной власти, или его предшественников.

А многое — вообще еще не осуществлённые вещи.

Например, президент решил похвалиться тем, что в Украине появится президентский университет, на который будет выделено 7 миллиардов гривен, и который еще даже не начали строить. Это вместо того, чтобы поднять зарплаты учителям в уже созданных и работающих учебных заведениях.

Читайте также: Категория Политика Зеленский пообещал ноутбук каждому учителю и назвал сроки Получать ноутбуки уже начали учителя в половине областей Украины. До конца года программа охватит все области.

Или президент поспешил огорошить медиков тем, что уже совсем скоро их средняя зарплата составит 24 тысячи гривен, хотя далеко не все медики еще получили доплаты за борьбу с коронавирусом.

Также Зеленский пообещал внести законопроект даже не о двойном, а о множественном гражданстве, хотя, судя по предыдущим попыткам других политиков, этот вопрос однозначно не найдет нужной поддержки в парламенте.

Еще один законопроект от Зеленского — про экономический паспорт украинца. По задумке гаранта, деньги на будущее благосостояние украинцев должны дать олигархи, ведь именно с ренты за использование государственных недр и должны формироваться финансы в этом "паспорте", один минус — по приблизительным подсчетам это выйдет не больше двух десятков тысяч гривен.

Жилье на такие деньги точно не построишь, и образование в дорогих государственных ВУЗах Украины тоже не получишь.

Также президент похвалился строительством дорог и пообещал, что в 2022 году президентская команда построит их еще больше, скромно умолчав, почему так дорого обходится дефицитному украинскому бюджету большая дорожная стройка.

Кроме того, Зеленский анонсировал будущую перепись населения, которую Украина проведет совместно с компанией Apple. Это, кстати, тоже хороший задел перед следующими парламентскими и президентскими выборами, ведь благодаря переписи населения можно заодно и переписать свой потенциальный электорат.

"Война" с Ахметовым и "обожание" партии

Но главный посыл был, как и во время пресс-марафона Зеленского в пятницу: передать привет Ринату Ахметову, которого он в своем выступлении назвал "человек 20% ВВП".

Сейчас политическая сила президента находится в состоянии войны с олигархом и поэтому Зеленский использует любые возможности для того, чтобы уколоть олигарха.

Не забыл президент вспомнить и главную репрессивную машину нынешней власти — Совет национальной безопасности и обороны, раздающий санкции всем неугодным.

Также Зеленский подчеркнул, что хоть власти Украины и благодарны Западу, но хотят справляться и без него. Очень интересно будет узнать реакцию на эти слова Международного валютного фонда перед выдачей Украине очередного транша.

Парламентарии от президентской "Слуги народа", конечно, такое выступление встретили аплодисментами, которые то и дело переходили в овации, ведь партийная дисциплина превыше всего, а с ней у Зеленского строго, всех несогласных потом могут вызвать на ковер к Андрею Ермаку. Или не выдать новую партийную футболку.

В кратком итоге

В общем, ни слова о внешних врагах Украины и стратегиях борьбы с ними, ни слова о стратегическом планировании или существующих вызовах.

Одни "плюшки" будущим избирателям. Все в духе предшественников, которых Владимир Александрович так не любит.