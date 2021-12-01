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Зеленский пообещал ноутбук каждому учителю и назвал сроки

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Владимир Зеленский обращается к нардепам в Верховной Раде Новость обновлена 01 декабря 2021, 11:05
Владимир Зеленский обращается к нардепам в Верховной Раде

Получать ноутбуки уже начали учителя в половине областей Украины. До конца года программа охватит все области.

Более 60 тысяч учителей в 2021 году получат новые ноутбуки для работы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного ежегодного обращения к нардепам в парламенте

Он также пообещал, что за 2022 год ноутбуки получат все украинские учителя. 

Отметим, что накануне в Минцифры опубликовали данные, что на конец прошлой недели ноутбуки уже уехали в 11 областей страны — это 20 тысяч ПК. 

Лидером по получению техники стала Днепропетровщина — 5 296 ноутбуков. Закупить еще ноутбуков до конца года планируют за счет госсубвенции. Закупки по каждой области можно отследить на интерактивной карте. Например, в Житомирской области будет закуплено 2328 ноутбуков, и их получат 183 школы. 

Также президент отметил, что кибербезопасность, нано и биотехнологии и искусственный интеллект стали не просто умными словами, а приоритетными специализациями в президентском университете, создание которого анонсировано в 2022 году. 

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский сообщил о внесении в Верховную Раду инициативы по созданию экономического паспорта украинца и счетов для детей, которые будут наполняться за счет ренты за недра страны

Теги:
#Верховная Рада #Обращение #Владимир Зеленский
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