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Зеленський пообіцяв ноутбук кожному вчителю та назвав терміни

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Володимир Зеленський звертається до нардепів у Верховній Раді
Володимир Зеленський звертається до нардепів у Верховній Раді

Отримувати ноутбуки вже розпочали вчителі у половині областей України. До кінця року програма охопить усі області.

Понад 60 тисяч вчителів у 2021 році отримають нові ноутбуки для роботи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час традиційного щорічного звернення до нардепів у парламенті.

Він також пообіцяв, що за 2022 рік ноутбуки отримають усі українські вчителі.

Зазначимо, що напередодні Мінцифри опублікували дані, що на кінець минулого тижня ноутбуки вже поїхали в 11 областей країни — це 20 тисяч ПК.

Лідером з отримання техніки стала Дніпропетровщина – 5 296 ноутбуків. Закупити ще ноутбуків до кінця року планують коштом держсубвенції. Закупівлі з кожної області можна відстежити на інтерактивній карті. Наприклад, у Житомирській області буде закуплено 2328 ноутбуків, і їх отримають 183 школи.

Також президент зазначив, що кібербезпека, нано та біотехнології та штучний інтелект стали не просто розумними словами, а пріоритетними спеціалізаціями у президентському університеті, створення якого анонсовано у 2022 році.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський повідомив про внесення до Верховної Ради ініціативи щодо створення економічного паспорта українця та рахунків для дітей, які наповнюватимуться коштом ренти за надра країни.

Теги:
#Верховна Рада #Звернення #Володимир Зеленський
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