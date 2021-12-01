Зеленський пообіцяв ноутбук кожному вчителю та назвав терміни

Отримувати ноутбуки вже розпочали вчителі у половині областей України. До кінця року програма охопить усі області.

Понад 60 тисяч вчителів у 2021 році отримають нові ноутбуки для роботи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час традиційного щорічного звернення до нардепів у парламенті.

Він також пообіцяв, що за 2022 рік ноутбуки отримають усі українські вчителі.

Зазначимо, що напередодні Мінцифри опублікували дані, що на кінець минулого тижня ноутбуки вже поїхали в 11 областей країни — це 20 тисяч ПК.

Лідером з отримання техніки стала Дніпропетровщина – 5 296 ноутбуків. Закупити ще ноутбуків до кінця року планують коштом держсубвенції. Закупівлі з кожної області можна відстежити на інтерактивній карті. Наприклад, у Житомирській області буде закуплено 2328 ноутбуків, і їх отримають 183 школи.

Також президент зазначив, що кібербезпека, нано та біотехнології та штучний інтелект стали не просто розумними словами, а пріоритетними спеціалізаціями у президентському університеті, створення якого анонсовано у 2022 році.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський повідомив про внесення до Верховної Ради ініціативи щодо створення економічного паспорта українця та рахунків для дітей, які наповнюватимуться коштом ренти за надра країни.