Укр

"Слуги народа" получили из ОП особое указание на "день госпереворота": "Телеграф" узнал детали

Автор
Юлия Забелина Юлия Забелина
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Слуги народа в среду должны будут поддержать президента Новость обновлена 30 ноября 2021, 16:43
Слуги народа в среду должны будут поддержать президента

Члены фракции признаются, что не всем нардепам пришлась по душе идея Банковой

Народные депутаты от «Слуги народа» получили "рекомендательную просьбу" из Офиса президента — прийти на выступление президента в парламенте 1 декабря в футболках с надписью «За президента. Против олигархов». 

Сообщение от ОП показал «Телеграфу» один из народных депутатов. 

«ОП рассылает адресно такие сообщения всем депутатам, но не все эту идею поддерживают. Потому что получается, до этого мы были за олигархов?», — комментирует один из нардепов. 

На фотографии видно, что футболка белого цвета с зелено-красными надписями. 

Ранее сообщалось, что президент 1 декабря выступит с обращением к народным депутатам в стенах парламента. 

Часть обращения будет также посвящена олигарху Ринату Ахметову, с которым у президента сейчас непростые отношения. На своём недавнем пресс-марафоне Владимир Зеленский неожиданно заявил, что Ахметова втягивают в организацию государственного переворота. Причем датой того самого "госпереворота" президент назвал 1-2 декабря.

Отметим, что до заявления президента ни о каком "путче" и "госперевороте" не говорилось даже на уровне слухов. На пресс-марафоне Зеленский пригласил Ахметова на Банковую "послушать некоторые записи разговоров". Только спустя четыре дня СБУ заявила, что действительно расследует попытку госпереворота, однако деталей в спецслужбе не сообщили.

Как известно, одной из причин ссоры олигарха с президентом стал закон о деолигархизации и попытка принятия законопроекта 5600 , который кроме прочего повысит налоги для предприятий Ахметова. Примечательно, что закон 5600 во вторник, 30 ноября, таки приняли.

Теги:
#Ринат Ахметов #Владимир Зеленский #Госпереворот #Слуга народа
Слуги народа в среду должны будут поддержать президента
Политика
"Слуги народа" получили из ОП особое указание на "день госпереворота": "Телеграф" узнал детали
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