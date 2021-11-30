"Слуги народу" отримали з ОП особливу вказівку на "день держперевороту": "Телеграф" дізнався про деталі

Члени фракції зізнаються, що не всім нардепам припала до душі ідея Банкової

Народні депутати від «Слуги народу» отримали "рекомендаційне прохання" з Офісу президента — прийти на виступ президента у парламенті 1 грудня у футболках із написом «За президента. Проти олігархів».

Повідомлення від ОП показав «Телеграфу» один із народних депутатів.

«ОП розсилає адресно такі повідомлення всім депутатам, але не всі цю ідею підтримують. Тому що виходить, до того ми були за олігархів?», — коментує один із нардепів.

На фотографії видно, що футболка білого кольору із зелено-червоними написами.

Раніше повідомлялося, що президент 1 грудня звернеться до народних депутатів у стінах парламенту.

Частина звернення буде присвячена олігарху Рінату Ахметову, з яким у президента зараз непрості стосунки. На своєму недавньому прес-марафоні Володимир Зеленський несподівано заявив, що Ахметова втягують до організації державного перевороту. Причому датою того самого "держперевороту" президент назвав 1-2 грудня.

Зазначимо, що до заяви президента ні про який "путч" і "держпереворот" не йшлося навіть на рівні чуток. На прес-марафоні Зеленський запросив Ахметова на Банкову "послухати деякі записи розмов". Лише через чотири дні СБУ заявила, що справді розслідує спробу держперевороту, проте деталей у спецслужбі не повідомили.

Як відомо, однією з причин сварки олігарха з президентом став закон про деолігархізацію та спробу прийняття законопроєкту 5600, який, крім іншого, підвищить податки для підприємств Ахметова. Примітно, що закон 5600 у вівторок, 30 листопада, таки ухвалили.