Укр

Зеленский анонсировал двойное гражданство для украинцев: что известно

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
245
Зеленский во время выступления в Раде Новость обновлена 01 декабря 2021, 10:46
Зеленский во время выступления в Раде

Зеленский считает, что вскоре граждан Украины станет 65 миллионов

Во время выступления в Раде 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление о двойном гражданстве в нашей стране.

По словам Зеленского, которого цитирует корреспондент "Телеграфа" из зала заседаний, он внесет соответствующий законопроект, чтобы украинцы со всего мира — а это более 65 миллионов человек — впервые чувствовали себя не диаспорой, а полноценными гражданами своей страны.

Упор в своей речи президент сделал на украинцев, которые сейчас проживают в США и Канаде.

Кроме того, как сказал Зеленский ранее, до 10 декабря он также внесет в Верховную Раду законопроект про экономический паспорт украинца. Эта инициатива, продолжает лидер страны, уникальна для Украины и предполагает, что плата за использование ресурсов будет накапливаться на персональных счетах детей-граждан Украины. Эти деньги можно будет потратить внутри страны, например на получение образования в украинских учебных заведениях или приобретение жилья.

Ранее "Телеграф" писал, что в Офисе президента придумали, как спасти рейтинг Зеленского и "слуг народа" за деньги украинцев.

Теги:
#Рада #Гражданство #Выступление #Владимир Зеленский
Зеленский в Раде заявил, что у Украины очень мощная армия
Политика
"Если мы хотим вернуть Донбасс - давайте!" Зеленский хочет вести прямые переговоры с Россией (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зеленский в Раде заявил, что у Украины очень мощная армия
"Если мы хотим вернуть Донбасс - давайте!" Зеленский хочет вести прямые переговоры с Россией (видео)
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский, Андрей Ермак
"Работали, а не праздновали": Ермак объяснился за перелеты в президентскую резиденцию "Синегора"
Дата публикации
Категория
Силовики готовятся к протестам под Радой 1 декабря
Готовятся к протестам: под Раду с утра согнали силовиков и военную технику (эксклюзивные фото)
Дата публикации
Категория
Политолог Михаил Чаплыга не ожидает никаких "майданов" в декабре
Жаркий декабрь Украины: каким будет последний месяца года для страны
Дата публикации
Категория
Омикрон - новая версия коронавируса, имеющая ряд мутаций
Страны не уйдут на самоизоляцию из-за "Омикрона", но въезд серьезно усложняют: что известно