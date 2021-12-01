Зеленский анонсировал двойное гражданство для украинцев: что известно
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Зеленский считает, что вскоре граждан Украины станет 65 миллионов
Во время выступления в Раде 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление о двойном гражданстве в нашей стране.
По словам Зеленского, которого цитирует корреспондент "Телеграфа" из зала заседаний, он внесет соответствующий законопроект, чтобы украинцы со всего мира — а это более 65 миллионов человек — впервые чувствовали себя не диаспорой, а полноценными гражданами своей страны.
Упор в своей речи президент сделал на украинцев, которые сейчас проживают в США и Канаде.
Кроме того, как сказал Зеленский ранее, до 10 декабря он также внесет в Верховную Раду законопроект про экономический паспорт украинца. Эта инициатива, продолжает лидер страны, уникальна для Украины и предполагает, что плата за использование ресурсов будет накапливаться на персональных счетах детей-граждан Украины. Эти деньги можно будет потратить внутри страны, например на получение образования в украинских учебных заведениях или приобретение жилья.
Ранее "Телеграф" писал, что в Офисе президента придумали, как спасти рейтинг Зеленского и "слуг народа" за деньги украинцев.
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