Ежеминутное "впервые" и аплодисменты каждые 30 секунд: чем запомнится выступление Зеленского в Раде

Народные депутаты аплодисментами сопровождали почти каждую цитату главы государства

Ежегодное выступление президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде длилось около 42 минут. За это время глава государства поделился достижениями в ряде внутренних и внешних вопросов, а нардепы отвечали массовым овациям. Причем аплодисменты звучали чуть ли не после каждого тезиса Зеленского.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады.

Главным тезисом выступления главы государства стало слово "впервые". Сам Зеленский перед основной частью своего обращения заявил, что "он не хочет, чтобы главным словом было "COVID-19" и "локдаун".

"Я хочу, чтобы главная ассоциация с нашей страной была с другими словами. Я хочу, чтобы рядом со словом "Украина" было слово "впервые" — заявил глава с трибуны Верховной Рады.

К слову, Зеленский выполнил это свое обещание и слово "впервые" в его речи прозвучало 48 раз за 42 минуты.

Старательно слушали речь Зеленского и народные избранники. Парламентарии без устали хлопали в ладоши чуть ли не после каждого тезиса главы государства. В общем, по нашим подсчетам, за 42 минуты речь Зеленского 72 раза прерывалась аплодисментами. Громче всего президента приветствовали овациями в начале и конце обращения, что и не удивительно.

Напомним, как сообщал "Телеграф", в своей речи перед Верховной Радой Владимир Зеленский анонсировал двойное гражданство для украинцев, создание экономического паспорта для наших граждан и пообещал ноутбук каждому учителю.