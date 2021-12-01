Щохвилинне "вперше" та оплески кожні 30 секунд: чим запам’ятається виступ Зеленського у Раді

Народні депутати оплесками супроводжували чи не кожну цитату глави держави

Щорічний виступ президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді тривав близько 42 хвилин. За цей час глава держави поділився здобутками у низці внутрішніх та зовнішніх питань, а нардепи відповідали масовими оваціями. При чому оплески лунали чи не після кожної тези Зеленського.

Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на онлайн-трансляцію засідання Верховної Ради.

Головною тезою цьогорічного виступу глави держави стало слово "вперше". Сам Зеленський перед основною частою свого звернення заявив, що "він не хоче, щоб головним словом було "COVID-19" і "локдаун".

"Я хочу, щоб головна асоціація з нашою країною була з іншими словами. Я хочу, щоб поруч зі словом "Україна" було слово "вперше" — заявив голова з трибуни Верховної Ради.

До слова, Зеленський виконав цю свою обіцянку і слово "вперше" у його промові прозвучало 48 разів за 42 хвилини.

Старанно слухали промову Зеленського і народні обранці. Парламентарі невтомно плескали у долоні чи не після кожної тези глави держави. Загалом, за нашими підрахунками, за 42 хвилини промова Зеленського 72 рази переривалася оплесками. Найгучніше президента вітали оваціями на початку та в кінці звернення, що і не дивно.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", у своїй промові перед Верховною Радою Володимир Зеленський анонсував подвійне громадянство для українців, створення економічного паспорта для наших громадян та пообіцяв ноутбук кожному вчителю.