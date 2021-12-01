Зеленський анонсував подвійне громадянство для українців: що відомо

Зеленський вважає, що незабаром громадян України стане 65 мільйонів

Під час виступу у Раді 1 грудня президент України Володимир Зеленський зробив гучну заяву про подвійне громадянство у нашій країні.

За словами Зеленського, якого цитує кореспондент "Телеграфа" із зали засідань, він внесе відповідний законопроект, щоб українці з усього світу — а це понад 65 мільйонів людей — уперше почували себе не діаспорою, а повноцінними громадянами своєї країни.

Наголос у своїй промові президент зробив на українців, які зараз проживають у США та Канаді.

Крім того, як сказав Зеленський раніше, до 10 грудня він також внесе до Верховної Ради законопроект щодо економічного паспорта українця. Ця ініціатива, продовжує лідер країни, є унікальною для України і передбачає, що плата за використання ресурсів накопичуватиметься на персональних рахунках дітей-громадян України. Ці гроші можна буде витратити всередині країни, наприклад, на здобуття освіти в українських навчальних закладах або придбання житла.

Раніше "Телеграф" писав, що в Офісі президента вигадали, як врятувати рейтинг Зеленського та "слуг народу" за гроші українців.