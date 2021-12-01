Рус

Зеленський анонсував подвійне громадянство для українців: що відомо

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
206
Зеленський під час виступу у Раді Новина оновлена 01 грудня 2021, 10:46
Зеленський під час виступу у Раді

Зеленський вважає, що незабаром громадян України стане 65 мільйонів

Під час виступу у Раді 1 грудня президент України Володимир Зеленський зробив гучну заяву про подвійне громадянство у нашій країні.

За словами Зеленського, якого цитує кореспондент "Телеграфа" із зали засідань, він внесе відповідний законопроект, щоб українці з усього світу — а це понад 65 мільйонів людей — уперше почували себе не діаспорою, а повноцінними громадянами своєї країни.

Наголос у своїй промові президент зробив на українців, які зараз проживають у США та Канаді.

Крім того, як сказав Зеленський раніше, до 10 грудня він також внесе до Верховної Ради законопроект щодо економічного паспорта українця. Ця ініціатива, продовжує лідер країни, є унікальною для України і передбачає, що плата за використання ресурсів накопичуватиметься на персональних рахунках дітей-громадян України. Ці гроші можна буде витратити всередині країни, наприклад, на здобуття освіти в українських навчальних закладах або придбання житла.

Раніше "Телеграф" писав, що в Офісі президента вигадали, як врятувати рейтинг Зеленського та "слуг народу" за гроші українців.

Теги:
#Рада #Громадянство #Виступ #Володимир Зеленський
Зеленський у Раді заявив, що в України дуже потужна армія
Політика
"Якщо ми хочемо повернути Донбас – давайте!" Зеленський хоче вести прямі переговори з Росією (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зеленський у Раді заявив, що в України дуже потужна армія
"Якщо ми хочемо повернути Донбас – давайте!" Зеленський хоче вести прямі переговори з Росією (відео)
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський, Андрій Єрмак
"Працювали, а не святкували": Єрмак пояснив перельоти у президентську резиденцію "Синьогора"
Дата публікації
Категорія
Силовики готуються до протестів під Радою
Готуються до протестів: під Раду зранку зігнали силовиків та військову техніку (ексклюзивні фото)
Дата публікації
Категорія
Політолог Михайло Чаплига не чекає жодних "майданів" у грудні
Спекотний грудень України: яким буде останній місяць року для країни
Дата публікації
Категорія
Омікрон — нова версія коронавірусу, що має ряд мутацій
Країни не підуть на самоізоляцію через "Омікрон", але в’їзд серйозно ускладнюють: що відомо