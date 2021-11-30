Apple реализует в Украине ряд совместных проектов: подробности

Между Минцифры, Apple Inc. и украинским представительством компании подписан документ.

Украина проведет перепись населения в 2023 году совместно с корпорацией Apple, став второй в мире страной сделавшей это. Об этом договорились в рамках подписания Меморандума о сотрудничестве между компанией и украинского Минцифры.

О подписании документа сообщает сайт президента.

Что принесет Украине это партнерство

Кроме переписи населения, совместно с Apple запланированы ряд инициатив:

развитие цифровой грамотности украинцев

совершенствование приложения "Дия" на операционной системе iOS

компания поможет своим опытом при переходе к безбумажному делопроизводству

совместно будут разрабатывать инициативы в сфере здравоохранения.

На подписании присутствовал президент Владимир Зеленский, который отметил, что диджитализация государственных сервисов — один из главных приоритетов. В Apple отметили инновационность и прогрессивность украинской власти.

В украинском министерстве и американской корпорации создадут рабочие группы, которые будут заниматься совместными проектами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в приложении "Дия" запускают бета-тестирование смены прописки онлайн.