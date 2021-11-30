Apple реализует в Украине ряд совместных проектов: подробности
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Между Минцифры, Apple Inc. и украинским представительством компании подписан документ.
Украина проведет перепись населения в 2023 году совместно с корпорацией Apple, став второй в мире страной сделавшей это. Об этом договорились в рамках подписания Меморандума о сотрудничестве между компанией и украинского Минцифры.
О подписании документа сообщает сайт президента.
Что принесет Украине это партнерство
Кроме переписи населения, совместно с Apple запланированы ряд инициатив:
- развитие цифровой грамотности украинцев
- совершенствование приложения "Дия" на операционной системе iOS
- компания поможет своим опытом при переходе к безбумажному делопроизводству
- совместно будут разрабатывать инициативы в сфере здравоохранения.
На подписании присутствовал президент Владимир Зеленский, который отметил, что диджитализация государственных сервисов — один из главных приоритетов. В Apple отметили инновационность и прогрессивность украинской власти.
В украинском министерстве и американской корпорации создадут рабочие группы, которые будут заниматься совместными проектами.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в приложении "Дия" запускают бета-тестирование смены прописки онлайн.
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