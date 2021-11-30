Укр

Apple реализует в Украине ряд совместных проектов: подробности

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Меморандум подписали 30 ноября Новость обновлена 30 ноября 2021, 16:10
Меморандум подписали 30 ноября

Между Минцифры, Apple Inc. и украинским представительством компании подписан документ.

Украина проведет перепись населения в 2023 году совместно с корпорацией Apple, став второй в мире страной сделавшей это. Об этом договорились в рамках подписания Меморандума о сотрудничестве между компанией и украинского Минцифры. 

О подписании документа сообщает сайт президента. 

Что принесет Украине это партнерство

Кроме переписи населения, совместно с Apple запланированы ряд инициатив:

  • развитие цифровой грамотности украинцев
  • совершенствование приложения "Дия" на операционной системе iOS
  • компания поможет своим опытом при переходе к безбумажному делопроизводству
  • совместно будут разрабатывать инициативы в сфере здравоохранения.

На подписании присутствовал президент Владимир Зеленский, который отметил, что диджитализация государственных сервисов — один из главных приоритетов. В Apple отметили инновационность и прогрессивность украинской власти. 

В украинском министерстве и американской корпорации создадут рабочие группы, которые будут заниматься совместными проектами. 

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в приложении "Дия" запускают бета-тестирование смены прописки онлайн

Теги:
#Apple #ДИЯ #Минцифры
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